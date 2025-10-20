Оренбурзький газопереробний завод призупинив постачання газу з Казахстану після атаки дронів

Завод здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природного газу

Оренбурзький газопереробний завод, найбільший у світі об'єкт такого типу, тимчасово припинив постачання газу з Казахстану після атаки безпілотників. Як повідомило Міністерство енергетики Казахстану, на заводі сталася пожежа в результаті атаки, однак її вдалося швидко загасити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами губернатора Оренбурзької області Євгена Солнцева, завод зазнав часткових пошкоджень. Цей об'єкт, який експлуатується компанією «Газпром», обробляє газовий конденсат з Оренбурзького та казахстанського Карачаганакського родовищ. Завод здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природного газу та 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік.

Зазначається, що ця атака є першою зареєстрованою на газопереробному заводі, що входить до складу Оренбурзького газохімічного комплексу. Хоча Міністерство енергетики Казахстану підтвердило інцидент, наразі не оприлюднено подробиць щодо масштабів збитків або термінів відновлення роботи.

Як відомо, Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження двох великих підприємств на території Російської Федерації, а також складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську. Усі атаки були здійснені в ніч на 19 жовтня.

На території Оренбурзького газопереробного заводу, одного з найбільших газопереробних комплексів РФ, зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу.