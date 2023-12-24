Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)

Мовознавиця презентувала свою книжку і збирала гроші на потреби ЗСУ

Учора, 23 грудня, мовознавиця Ірина Фаріон провела зустріч із шанувальниками та презентувала свою книжку «Англізми і Протианглізми: 100 історій слів у соціоконтексті». Захід пройшов у столичному театрі «Культ». Про це Фаріон написала у Facebook.

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«Дякую, Києве наш незламний. Шкода, що Лісового не було разом з політехнічним бобалом....можна було б і всіма медійними брехунами тицьнути до без пам'яти в нашу послідовність, силу і невідступність», – написала мовознавиця після завершення заходу.

За її словами, творчо-презентаційна зустріч відбулася задля збору коштів на потреби 4 бригади «Сила Свободи» НГ України «Рубіж».

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Також Фаріон поділилася світлинами зі своїми шанувальниками, які прийшли на цей захід.

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Фаріон зустрілася з шанувальниками на презентації книжки фото: Ірина Фаріон/Facebook

Нагадаємо, що ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – казала мовознавиця.

Через ці висловлювання 15 листопада мовознавицю звільнили з Національного університету «Львівська політехніка». Вищий навчальний заклад розірвав із нею трудову угоду.