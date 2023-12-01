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Аварія на Харківському масиві. Як автівки рятувалися із полону (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аварія на Харківському масиві. Як автівки рятувалися із полону (фото, відео)
Рівень води місцями сягає висоти колеса авто
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Водії їхали просто по дорозі, яка через прорив води перетворилася на величезне озеро

Унаслідок потопу, який утворився через падіння будівельного крану на трубу водопроводу в одному із районів столиці, припарковані вздовж дороги автівки опинилися у водяному полоні. «Главком» оприлюднив фото та відео аварії.

На опублікованих кадрах видно, як водії відчайдушно намагаються втрятувати свої машини.

Рівень води місцями сягає висоти колеса авто.

5 фото
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Власники автотранспорту їхали просто по дорозі, яка через прорив води перетворилася на величезне озеро.

Як повідомлялося, у столиці на вул. Ревуцького впав будівельний кран і перебив трубу водогону. Унаслідок чого дорогу залило водою. Наразі рух транспорту паралізовано, на дорогах утворився затор.

На місце прибули рятувальники, поліція, аварійні служби.  Краном пошкоджено водогін, завалено дорожні стовпи, обірвано електромережі.

Станом на 14:00 почалися роботи з демонтажу крана й відновлення руху шляхопроводом.

Патрульна поліція Києва повідомляє, що внаслідок аварії перекрито рух транспорту від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана. 

Теги: Київ дороги вода машини рятувальники поліція потоп затор

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