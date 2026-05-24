Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масовий удар по Києву: радник міністра оборони назвав реальні цілі РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Масовий удар по Києву: радник міністра оборони назвав реальні цілі РФ
Флеш наголосив, що реальної військової доцільності у виборі цілей у росіян не було
фото: ДСНС України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сергій Бескрестнов розібрав тактику масованого удару по Києву 24 травня та оцінив ефективність нових реактивних безпілотників ворога

Нічний масований удар по Києву у ніч на 24 травня не продемонстрував жодних технологічних чи тактичних новинок, проте розкрив чітку ставку ворога на перевантаження українського неба. У чому особливість останньої атаки ворога, розповів фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов. Про це повідомляє «Главком».

За словами Флеша, головну ставку окупанти знову зробили на кількість ракет, яких було «занадто багато для наших ресурсів ППО». Водночас, у протидії дронам українські захисники показали рекордні результати завдяки новим підходам.

«Щодо «Шахедів», Сили оборони продемонстрували кращі показники, ніж у середньому за півріччя. Цього разу частка перехоплювачів вже склала понад 40% від усіх збитих «Шахедів». Позитивна динаміка роботи Міністерства оборони та Сил оборони України за останні чотири місяці очевидна», – стверджує Флеш.

Експерт зауважує, що «Шахеди» під час цього удару, як і минулого, використовували тактику масованої атаки, залітаючи одними маршрутами, намагаючись перевантажити ППО.

Реактивні «Шахеди» у невеликій кількості намагалися атакувати Київ з півночі, при цьому застосовувалися як «Герань-3», так і «Герань-4».

«Шахедів» з керуванням було мало, у цій атаці ворог робив ставку на масовість, а не на ефективність.

Крім того, спроб керувати «Шахедами» з Білорусі цього разу не фіксувалося.

«Висновки робити зарано. Можливо тому, що весь удар був на Київ, а не на західну частину України, як минулого разу», – припустив Флеш.

Флеш наголосив, що реальної військової доцільності у виборі цілей у росіян не було. Об’єкти в Києві обиралися скоріше як формальний привід для терору цивільних.

«Я вважаю, що цілі в Києві були обрані противником лише як привід для удару по місту. Наприклад завод на Лук’янівці, де за роки війни ракетами вже давно рознесли все, що можна було, або територія Командування Сухопутних військ, де з першого дня війни нікого немає, як і на всіх подібних об’єктах Києва», – пояснив він.

Флеш додав, що нічого технологічно чи тактично нового в цій атаці він не побачив.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці. 

Крім того, у Білій Церкві на Київщині ліквідовують наслідки нічної російської атаки «Орєшніком».

Читайте також:

Теги: окупанти інфраструктура ракета радник ворог Сергій Бескрестнов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські правоохоронці системно документують злочини російських військових проти цивільної інфраструктури
Удар по ТЕС на Дніпропетровщині. СБУ назвала адмірала, який віддав наказ на атаку
27 квiтня, 14:12
Росія масовано вдарила по Дніпропетровщині
Ворог майже 90 разів атакував Дніпропетровщину: дві людини загинуло
29 квiтня, 19:51
Наслідки ворожої атаки по Харківщині
Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені
4 травня, 10:43
Кремль формує ідеологічне підґрунтя для можливої прямої конфронтації з країнами НАТО
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
5 травня, 08:42
На об’єктах виникли пожежі та руйнування
Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
4 травня, 15:54
Окрему роль відіграли дрони-перехоплювачі: вони взяли на себе близько 30% усіх збитих безпілотників
Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки
15 травня, 01:05
Путін і Шредер під час зустрічі у Москві, 2018 рік
Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС
10 травня, 15:58
Нині триває 1546-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2026 року
19 травня, 08:22
Нині триває 1548-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2026 року
21 травня, 08:14

Події в Україні

Російська еліта розчарувалася у Путіні – The Guardian
Російська еліта розчарувалася у Путіні – The Guardian
Масовий удар по Києву: радник міністра оборони назвав реальні цілі РФ
Масовий удар по Києву: радник міністра оборони назвав реальні цілі РФ
РФ вгатила у будинок, де мешкає посол Албанії, МЗС країни відреагувало
РФ вгатила у будинок, де мешкає посол Албанії, МЗС країни відреагувало
«Розбирають, як гарячі пиріжки». Рієлтори підтверджують ажіотаж на найдешевше житло через держпрограми
«Розбирають, як гарячі пиріжки». Рієлтори підтверджують ажіотаж на найдешевше житло через держпрограми
У Тернополі чоловік застрелився у приміщенні ТЦК
У Тернополі чоловік застрелився у приміщенні ТЦК
Удар «Орєшніком» по Білій Церкві: чим небезпечна ракета
Удар «Орєшніком» по Білій Церкві: чим небезпечна ракета

Новини

РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua