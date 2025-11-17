Ракетний удар по Балаклії: кількість постраждалих зросла

Російські окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру міста

Унаслідок ракетного удару окупантів по житловому кварталу Балаклії загинуло три людини. Кількість постраждалих зросла до 13. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Вночі Росія завдала підступних ракетних ударів по мирному місту Балаклія. Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу. За попередніми даними три особи загинуло, ще 13 постраждало, з них чотири дитини», – йдеться в повідомленні.

Через російський обстріл загинуло три людини, ще 13 постраждало фото: ДСНС

Через ворожу атаку пошкоджено приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено девʼяти та пʼятиповерхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі. Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Нагадаємо, уночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Пошкоджені будинки через ворожу атаку фото: ДСНС

Також російські терористи масовано атакували безпілотниками Одеську область. Під основний удар потрапив Ізмаїл.

До слова, уночі російські загарбники вдарили безпілотниками по Юріївській громаді Павлоградського району. Унаслідок атаки пошкоджене транспортне підприємство. Крім того, окупанти атакували Нікопольщину – райцентр, Марганецьку і Покровську громади. По них поцілив FPV-дронами та артилерією.