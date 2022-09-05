Розстріляли цивільного в Гостомелі: двом окупантам оголошено підозру

Рашисти вбили чоловіка через відмову розвантажувати ворожі боєприпаси

Київська міська прокуратура ідентифіковала та заочно повідомила про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин по вул. Свято-Покровській окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт. Для розвантаження та переміщення боєприпасів вони намагалися залучити місцеве цивільне населення.

«Один з мешканців відмовився. Тоді окупанти з метою залякування відвели чоловіка у лісопосадку начебто для розстрілу. Коли місцевий вдруге відмовився допомагати загарбникам, один з командирів віддав підлеглому наказ розстріляти чоловіка», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня у Бучанському районі Київщини знайшли ще одне тіло мирного жителя. Його вбили російські загарбники. Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. У чоловіка були зв’язані руки, а на голові – мішок.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України ідентифікувала та зібрала доказову базу на ще одного «кадировця», який підозрюється у вбивстві п'ятьох цивільних у Бучі на Київщині. Ідеться про командира групи спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» управління федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській республіці, майора поліції Мусаєва Ізнаура Ібрагімовича.