Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: оголошено спецоперацію із затримання підозрюваного

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Святошинському районі Києва невідомий чоловік відкрив вогонь з автомобіля та втік з місця події
фото: соцмережі

Сьогодні, 1 травня, у Святошинському районі столиці сталася стрілянина. Поліція Києва розшукує водія автомобіля Volkswagen Caddy, який здійснив кілька пострілів і зник з місця події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Близько 14:30 до правоохоронців надійшло повідомлення, що по вулиці Мрії невідомий чоловік, перебуваючи в автівці, здійснив декілька пострілів. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі у столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Усі наряди поліції Києва орієнтовані на розшук та затримання зловмисника.

Слідчі та оперативні підрозділи працюють над встановленням обставин події та особи стрільця. 

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці стався конфлікт між водієм та пішоходом, який закінчився стріляниною. Правоохоронці встановили, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.

Теги: автомобіль стрілянина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Врятував дитину під час теракту у Києві: петиція про вшанування двірника «дяді Саші» набрала голоси
Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: оголошено спецоперацію із затримання підозрюваного
На Вишгородщині через несправне пічне опалення у вогні загинула літня жінка
Обіцяв виїзд з країни за $25 тис.: на Київщині затримано організатора схеми для ухилянтів
Хто платить за ремонт Дарницької ТЕЦ? Столична влада відповіла на закиди про нестачу грошей
В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua