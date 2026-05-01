Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: оголошено спецоперацію із затримання підозрюваного

У Святошинському районі Києва невідомий чоловік відкрив вогонь з автомобіля та втік з місця події

Сьогодні, 1 травня, у Святошинському районі столиці сталася стрілянина. Поліція Києва розшукує водія автомобіля Volkswagen Caddy, який здійснив кілька пострілів і зник з місця події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Близько 14:30 до правоохоронців надійшло повідомлення, що по вулиці Мрії невідомий чоловік, перебуваючи в автівці, здійснив декілька пострілів. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі у столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Усі наряди поліції Києва орієнтовані на розшук та затримання зловмисника.

Слідчі та оперативні підрозділи працюють над встановленням обставин події та особи стрільця.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці стався конфлікт між водієм та пішоходом, який закінчився стріляниною. Правоохоронці встановили, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.