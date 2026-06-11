Київщина під ударом Шахедів: дим здіймається над місцем атаки

В області здіймається густий стовп чорного диму

Київська область опинилася під атакою російських ударних безпілотників. У регіоні зафіксовано загоряння від падіння безпілотника, інформує «Главком».

За попередніми даними, ворожі дрони-камікадзе атакували одну з локацій на території області. У результаті влучання або падіння уламків виникла сильна пожежа. Наразі над місцем інциденту здіймається густий стовп чорного диму, який видно за кілька кілометрів.

Офіційна інформація від Київської обласної військової адміністрації щодо точного місця влучання, масштабів руйнувань та наявності постраждалих уточнюється.

Зауважимо, станом на 19:30 повітряної тривоги у Києві та Київській області оголошено не було.

«Главком» писав, що магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом.

Нагадаємо, після початку масштабної паливної кризи в тимчасово окупованому Криму місцеве населення дедалі більше скаржиться на абсурдні умови отримання палива для автомобілів. Дефіцит та жорсткі обмеження призвели до того, що частина мешканців півострова вже збирає речі і намагається виїхати в напрямку Росії.