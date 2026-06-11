Грози, град та шквали: у Києві та області оголошено попередження на 12 червня

У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий

У п'ятницю, 12 червня, у Києві та Київській області очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики Українського гідрометцентру оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через наближення потужного грозового фронту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

За прогнозами метеорологів, найближча ніч у столичному регіоні ще мине спокійно та без опадів (температура коливатиметься в межах 13-18° за областями та 16-18° у самому Києві). Проте вже вдень погода кардинально зміниться.

Небо затягне хмарами, і на зміну спеці прийдуть потужні зливи та грози. Крім того, в окремих районах Київщини очікуються град та шквалисті пориви вітру до 15-20 м/с. Попри негоду, день залишатиметься теплим: стовпчики термометрів покажуть 24–29°C по області та 26-28°C у столиці.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ інфографіка: Український гідрометцентр

Фахівці наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до серйозних ускладнень:

можливі збої в роботі комунальних, енергетичних та будівельних підприємств;

існує загроза підтоплень проїжджої частини та ускладнення руху транспорту.

Містянам радять під час негоди триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі й старих дерев, а водіям – ретельно обирати місця для паркування автомобілів, аби уникнути пошкоджень через можливе падіння гілок чи град.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря в Києві навесні 2026 року становила 10,4°С, що на 1°С вище кліматичної норми. Загалом цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших у столиці з 1881 року спостережень. Весняні місяці, окрім квітня, були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав березень – 4,2°С. Загалом за весну у столиці зареєстрували лише три температурних рекорди у травні.

Також протягом третього місяця весни в столиці було зафіксовано три температурні рекорди.

До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.