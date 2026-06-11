Головна Київ Новини
search button user button menu button

Грози, град та шквали: у Києві та області оголошено попередження на 12 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Грози, град та шквали: у Києві та області оголошено попередження на 12 червня
Попри негоду, день залишатиметься теплим
фото: glavcom.ua

У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий

У п'ятницю, 12 червня, у Києві та Київській області очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики Українського гідрометцентру оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через наближення потужного грозового фронту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

За прогнозами метеорологів, найближча ніч у столичному регіоні ще мине спокійно та без опадів (температура коливатиметься в межах 13-18° за областями та 16-18° у самому Києві). Проте вже вдень погода кардинально зміниться.

Небо затягне хмарами, і на зміну спеці прийдуть потужні зливи та грози. Крім того, в окремих районах Київщини очікуються град та шквалисті пориви вітру до 15-20 м/с. Попри негоду, день залишатиметься теплим: стовпчики термометрів покажуть 24–29°C по області та 26-28°C у столиці.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ
інфографіка: Український гідрометцентр

Фахівці наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до серйозних ускладнень:

  • можливі збої в роботі комунальних, енергетичних та будівельних підприємств;
  • існує загроза підтоплень проїжджої частини та ускладнення руху транспорту.

Містянам радять під час негоди триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі й старих дерев, а водіям – ретельно обирати місця для паркування автомобілів, аби уникнути пошкоджень через можливе падіння гілок чи град.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря в Києві навесні 2026 року становила 10,4°С, що на 1°С вище кліматичної норми. Загалом цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших у столиці з 1881 року спостережень. Весняні місяці, окрім квітня, були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав березень – 4,2°С. Загалом за весну у столиці зареєстрували лише три температурних рекорди у травні.

Також протягом третього місяця весни в столиці було зафіксовано три температурні рекорди

До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штаби вже працюють у Дніпровському та Дарницькому районах міста
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
14 травня, 11:45
Київ та область накриють грози: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
Київ та область накриють грози: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
20 травня, 11:23
Масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час
Москва назвала цілі майбутніх ударів по Києву
25 травня, 16:54
Сильний вітер накриє Україну 26 травня: де оголошено небезпеку
Сильний вітер накриє Україну 26 травня: де оголошено небезпеку
26 травня, 07:14
Олена Зеленська на «Книжковому Арсеналі»
Зеленська розповіла, які книги купила на «Книжковому Арсеналі»
29 травня, 09:44
Ведучі Марія Єфросиніна та Леся Нікітюк показалися в укриттях із дітьми під час нічного обстрілу по Києву
Українські зірки відреагували на нічний обстріл Києва (фото)
2 червня, 10:37
В Україні на вихідних похолодає: де температура впаде до +10°C
В Україні на вихідних похолодає: де температура впаде до +10°C
29 травня, 11:52
У небо піднялися величезні стовпи чорного диму, які помітно за кілометри від епіцентру події
На Київщині під час повітряної тривоги спалахнула пожежа (фото)
4 червня, 15:54
Свіжа вода цілодобово: забезпечте улюбленцю постійний доступ до прохолодної питної води, адже влітку організм тварини стрімко втрачає рідину
Як уберегти чотирилапих від літньої спеки: важливі поради київських ветеринарів
Сьогодні, 15:12

Новини

Частині жителів Києва автоматично зменшено рахунки за тепло: деталі
Частині жителів Києва автоматично зменшено рахунки за тепло: деталі
Грози, град та шквали: у Києві та області оголошено попередження на 12 червня
Грози, град та шквали: у Києві та області оголошено попередження на 12 червня
Замість наметів – каремати: метро Києва оновило список рекомендованих речей для укриття
Замість наметів – каремати: метро Києва оновило список рекомендованих речей для укриття
Верховний Суд повернув Києву земельну ділянку на Жуковому острові, яка належала росіянину
Верховний Суд повернув Києву земельну ділянку на Жуковому острові, яка належала росіянину
Дощі, грози та +7 вночі: в Україну йде похолодання. Чого чекати киянам?
Дощі, грози та +7 вночі: в Україну йде похолодання. Чого чекати киянам?
Київ готує понад шість тисяч нових локацій для зарядки електромобілів: деталі
Київ готує понад шість тисяч нових локацій для зарядки електромобілів: деталі

Новини

ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Сьогодні, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Сьогодні, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua