Частині жителів Києва автоматично зменшено рахунки за тепло: деталі

Перерахунок здійснено в автоматичному режимі – споживачам не потрібно звертатися до компанії чи писати додаткові заяви

Мешканцям столиці, яких забезпечує теплом товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-реконструкція», автоматично зменшили плату за послугу теплопостачання за січень 2026 року. Про це повідомив директор департаменту енергозбуту компанії Олександр Тараненко, передає «Главком».

Важливо, що перерахунок уже здійснили в автоматичному режимі – споживачам не потрібно звертатися до компанії чи писати додаткові заяви. Самі нарахування проводять саме зараз, у міжопалювальний період, коли поточна плата за опалення відсутня. Це дозволить суттєво зменшити фінансове навантаження на киян.

У компанії нагадали, що у січні та лютому 2026 року через масовані обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури в Києві виникла надзвичайна ситуація державного рівня. Пошкодження джерел теплопостачання та енергетичних об’єктів суттєво вплинули на стабільність роботи системи опалення і якість послуг. Ситуацію ускладнили й рекордно низькі температури, через що відновлення теплопостачання в окремих будинках потребувало більше часу.

Перерахунок здійснили відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 118 від 30 січня 2026 року, а також № 683 від 20 травня 2026 року, яка уточнила та деталізувала механізм перерахунків і врегулювала порядок проведення перерахунків плати за комунальні послуги у випадках, коли надзвичайна ситуація призводить до неможливості надання послуг належної якості.

За періоди повної відсутності теплопостачання плата не нараховувалась. Якщо послуга надавалась із відхиленням від нормативних параметрів теплоносія, застосовувався коефіцієнт зменшення вартості.

Як зазначив Олександр Тараненко, під час розрахунків використовували фактичні дані щодо надання послуг у кожному будинку. Щомісяця управителі багатоквартирних будинків передавали інформацію про періоди відсутності теплопостачання або його надання з відхиленням від нормативів. Саме на підставі цих даних і вимог зазначених постанов сформували індивідуальні нарахування і провели відповідні перерахунки.

Остаточна сума в платіжках залежить від фактичної кількості днів надання послуги в конкретному будинку. Через різний рівень пошкоджень енергетичної інфраструктури та строки відновлення теплопостачання суми можуть відрізнятися навіть у сусідніх будинках або під’їздах.

Дарницька ТЕЦ, Київська ТЕЦ-4, забезпечує теплом і гарячою водою понад тисячу будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. За чотири роки повномасштабної війни станція витримала близько 20 ворожих ударів, проте остання атака 3 лютого призвела до найтяжчих наслідків для інфраструктури об’єкта.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. За інформацією енергетиків, розбирання завалів триває паралельно з будівельними роботами. Процес розділили на етапи, визначивши найбільш критичні ділянки для першочергового ремонту. Незважаючи на зупинку виробничого циклу через руйнування, персонал ТЕЦ не скорочували, його залучили до відновлювальних робіт.

Раніше фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого 2026 року. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.

Проєкти з відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання на Дарницькій ТЕЦ виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» коштами та наявними ресурсами підприємства. Ці роботи здійснюють без залучення коштів із міського бюджету, утім у чіткій координації з містом, адже вони є важливою частиною плану енергостійкості та підготовки Києва до зими.