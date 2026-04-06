Концерт пам’яті композитора-пісняра Миколи Мозгового: як пройшло легендарне шоу (фото, відео)

На концерті пам’яті Миколи Мозгового виступали відомі українські зірки

5 квітня в Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся щорічний концерт пам’яті композитора-пісняра Миколи Мозгового. На концерті «Мозговий. Найкраще» зібралися відомі українські артисти та співаки-початківці. Про це повідомляє кореспондент «Главкому», який був присутній на шоу пам’яті легендарного композитора.

На сцені палацу «Україна» в Києві залунали найкращі пісні Миколи Мозгового. Серед них: «Минає день, минає ніч», «Край, мій рідний край», «Любов останньою ніколи не буває», «Золотиста осінь», «Материнська любов» та десятки інших композицій, які написав Микола Мозговий.

5 квітня в Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся концерт пам’яті композитора-пісняра Миколи Мозгового фото з відкритих джерел

Ведучою заходу стала донька Миколи Мозгового продюсерка Олена Мозгова. За словами доньки композитора, пісні її батька живуть, доки їх співають молоді та відомі українські виконавці. Концерт пам’яті композитора-пісняра Миколи Мозгового відкрив відомий піаніст Євген Хмара. Його виступ складався з різних мелодій пісень композитора.

Ведучою вечору пам'яті Миколи Мозгового стала його донька продюсерка Олена Мозгова фото: glavcom.ua

На сцені заходу показався поет та композитор Євген Рибчинський, який розповів, як саме з’явилася на світ пісня Миколи Мозгового «Минає день». Він поділився спогадами свого батька Юрія Рибчинського, який свого часу разом із Миколою Мозговим створив цю пісню.

Євген Рибчинський, який розповів, як саме з’явилася на світ пісня Миколи Мозгового «Минає день» фото: glavcom.ua

Також на концерті виступив Національний академічний оркестр народних інструментів України (НАОНІ). Оркестр виконав мелодію пісні «Край, мій рідний край». Цю пісню також заспівала виконавиця Tayanna.

Серед інших артистів, які співали пісні Миколи Мозгового були: Tayanna, Tarabarova, Fiїnka, Garna, Ярра, Ауріка Ротару, Злата Огнєвіч, Олена Тополя, Марта Адамчук, Оля Цибульська, Євген Рибчинський, ТІК та інші. Ці пісні українські зірки виконали в новому аранжуванні.

На концерті пам’яті Миколи Мозгового заспівала Злата Огнєвіч фото: glavcom.ua

Серед інших артистів, які співали пісні Миколи Мозгового була артистка Tarabarova фото: glavcom.ua

Зокрема, на сцені пролунали й такі пісні видатного композитора, як «Минає день, минає ніч», «Горицвіт», «На щастя, на долю», «Материнська любов», «Веснянка», «Карпатські квіти», «Осінній ноктюрн» тощо.

На концерті пам’яті Миколи Мозгового виступали відомі українські зірки та співаки-початківці фото: glavcom.ua

На концерті пам’яті Миколи Мозгового виступив фронтмен гурту ТІК Віктор Бронюк фото: glavcom.ua

На концерті пам’яті композитора-пісняра Миколи Мозгового згадали про українських захисників. Одну з таких пісень присвятили військовим, які полягли в боях за Україну – «Коли ми вдвох», яку заспівала співачка Garna. Також наприкінці концерту заспівав Девід Аксельрод з Академічним ансамблем Національної гвардії України. Вони виконали пісню «Захисники».

Нагадаємо, торік напередодні концерту пам'яті Миколи Мозгового Тіна Кароль та Злата Огнєвіч не поділили легендарну пісню. За словами Олени Мозгової, доньки легендарного композитора, виступ співачки Злати Огнєвіч скасовано. Її місце займе Тіна Кароль, яка виконає одну з найвідоміших пісень маестро – «Грай музика моя». За словами Олени Мозгової, цього року сталася «накладка зі Златою Огнєвіч».