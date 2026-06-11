Подвійне вбивство на СТО в Києві: затримано підозрюваного-іноземця (фото)

Для затримання озброєного зловмисника правоохоронці розгорнули спецоперацію

У Деснянському районі столиці правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у жорстокому вбивстві двох своїх земляків. Обох потерпілих знайшли на території гаражного кооперативу з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, підозрюваний працював майстром на станції технічного обслуговування автомобілів (СТО). Загиблі чоловіки також мали відношення до цього автосервісу. Того вечора між знайомими спалахнув конфлікт, який завершився трагедією: нападник дістав два види зброї, розстріляв опонентів та втік з місця злочину.

Про стрілянину правоохоронців сповістив оператор екстреної медичної допомоги. Медики повідомили, що на території гаражного кооперативу виявили стікаючого кров'ю чоловіка з вогнепальними пораненнями в голову та груди. Його терміново госпіталізували, проте від отриманих травм він помер у лікарні.

Поліція оглядає місце злочину фото: поліція Києва/Telegram

Коли оперативники та патрульні прибули на місце події, то під час огляду гаражного боксу, який використовувався як СТО, виявили тіло ще одного чоловіка з вогнепальним пораненням у груди. Як зазначили в поліції, саме цей бокс і став безпосереднім місцем скоєння злочину. Обидва загиблих виявилися громадянами іншої держави, їм було 51 та 36 років.

Для затримання озброєного зловмисника правоохоронці розгорнули спецоперацію.

«Вже незабаром за силової підтримки спецпризначенців КОРД фігуранта було затримано в орендованій квартирі на правому березі столиці. Ним виявився 35-річний іноземець», — йдеться у повідомленні відомства.

Затриманий підозрюваний у подвійному вбивстві фото: поліція Києва

Слідчі розпочали кримінальне провадження. За скоєне подвійне вбивство затриманому іноземцю загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо. у Вінниці поліція розслідує обставини загибелі чоловіка та жінки, тіла яких виявили 10 червня на вулиці Привокзальній. За попередньою інформацією правоохоронців, між 53-річним чоловіком та його 51-річною знайомою виник особистий конфлікт. Під час сварки чоловік завдав жінці ножових поранень. Від отриманих травм вона померла на місці. Після цього чоловік тим самим ножем завдав собі смертельних поранень.