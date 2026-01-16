Рух розв’язкою через Наддніпрянське шосе обмежено до 1 лютого (схема)
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Із 17 січня до 1 лютого, щоденно з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух транспортною розв’язкою через Наддніпрянське шосе на Південному мостовому переході. Про це повідомляють у КК «Київавтодор», інформує «Главком».
Повідомляється, що дорожники «Київавтошляхмосту» ремонтуватимуть металеве огородження на естакаді з’їзду з Південного мостового переходу у напрямку Корчуватого.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, вранці 7 січня сталася аварія на вул. Софіївській. Через пошкодження водопровідної мережі діаметром 300 мм відбулося раптове руйнування дорожнього полотна. Під час руху в провалля, що утворилося на дорозі, провалився тролейбус. Для порятунку багатотонної машини залучали фахівців ДСНС та КАРС. Щоб витягти транспортний засіб, рятувальники застосовували пневмоподушку та гідравлічне обладнання.
