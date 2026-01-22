Головна Київ Новини
Скільки коштують яблука в супермаркетах Києва: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Скільки коштують яблука в супермаркетах Києва: огляд цін
Яблука у другій половині зими дорожчають, зокрема і через збільшення витрат на зберігання, але разом з тим є й акційні пропозиції
фото: glavcom.ua

Від 29 грн за «Українське» до майже 84 грн за кіло за елітні сорти: у столичних супермаркетах зафіксовано помітне подорожчання яблук

Екватор зими традиційно приніс зростання цін на найпопулярніший фрукт українців – яблуко. Попри хороший врожай минулого року, вартість плодів у столичних супермаркетах почала повзти вгору через скорочення запасів якісної продукції у сховищах та збільшення витрат на зберігання. Кореспонденти «Главкома» перевірили поточну вартість популярних сортів у супермаркетах міста.

Ціни на яблука у мережі «Сільпо»

Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» цінова політика демонструє великий розрив між бюджетними та преміальними пропозиціями. Найдоступнішими варіантами залишаються яблука сортів «Гала» та «Голден», які коштують 37,89 грн та 38,99 грн за кілограм відповідно. Дещо дорожче обійдуться популярні «Ред Чіф» за ціною 44,90 грн, а також «Чемпіон» та «Ред Принц», за які доведеться віддати 48,99 грн за кіло.

Для поціновувачів відбірної продукції ціни вже перетнули психологічну позначку. Наприклад, сорт «Фуджі» коштує 57,99 грн, а за традиційне яблуко Симиренка просять уже 64,99 грн за кілограм. Найвищі цінники зафіксовано на позиціях преміум-сегмента: відбірний «Ред Чіф» продають по 67,99 грн, відбірний Голден – по 69,99 грн, а за елітний сорт «Пінк Леді» киянам доведеться заплатити 74,99 грн за кілограм.

9 фото
На весь екран
Ціни на яблука у мережі супермаркетів «Сільпо»
фото: glavcom.ua

Ціни на яблука у «АТБ»

Водночас у мережі «АТБ» асортимент яблук відчутно менший, проте ціни на окремі позиції є дещо нижчими. Зокрема, сорт «Гала» тут можна придбати за 34,80 грн, а популярний «Голден» коштує 38,90 грн за кілограм. «Ред Принц» у цій мережі обійдеться у 41,85 грн, тоді як за «Ред Чіф» доведеться віддати 45,95 грн. Найдешевшою пропозицією в «АТБ» залишається сорт «Українське», ціна якого становить 28,90 грн за кілограм.

Ціни на яблука у мережі АТБ
Ціни на яблука у мережі АТБ
скриншот
Ціни на яблука у мережі АТБ
Ціни на яблука у мережі АТБ
скриншот

Ціни на яблука у мережі Novus

Мережа Novus пропонує яблука сорту «Ред Чіф» по 39,99 грн, «Голден» та «Джонаголд» коштують однаково – по 44,99 грн за кілограм. Яблуко «Українське» тут оцінили у 34,99 грн, а сорт «Гала» продають по 42,99 грн. Також у мережі пропонується фасована продукція: наприклад, сорт «Пінова» коштує 64,99 грн за набір із шести штук, а «Гренні Сміт» можна придбати за ціною 69,99 грн за чотири яблука.

Вагові яблука сорту «Гренні Сміт» є однією з найдорожчих позицій – 79,99 грн за кілограм. У преміальному сегменті Novus пропонує також сорт Симиренка та «Гала» Преміум по 59,99 грн за кг, а за добірні «Айдаред», «Ред Чіф» та «Джонапринц» доведеться викласти 69,99 грн за кілограм.

Ціни на яблука у мережі Novus
Ціни на яблука у мережі Novus
скриншот
Ціни на яблука у мережі Novus
Ціни на яблука у мережі Novus
скриншот
Ціни на яблука у мережі Novus
Ціни на яблука у мережі Novus
скриншот
Ціни на яблука у мережі Novus
Ціни на яблука у мережі Novus
скриншот

Ціни на яблука у мережі Varus

У супермаркетах «Варус» також спостерігається широка палітра цін. Сорти «Айдаред» та «Чемпіон» тут пропонують по 39,90 грн за кіло, а «Голден» та «Пінова» коштують по 38,90 грн та 49,90 грн за кіло відповідно. За яблуко «Українське» покупці заплатять 34,90 грн, а за Симиренка – 52,90 грн за кілограм. Преміальний сегмент представлений сортом «Голден Делішес» за ціною 76,90 грн за кіло та відбірним «Гренні Сміт» , ціна якого сягає 83,90 грн.

Мережа активно використовує поштучний та фасований продаж: так, яблуко «Різдвяне» коштує 29,90 грн за одну штуку, а набори з чотирьох яблук сортів «Фуджі», «Гала Роял» або «Ред Чіф» обійдуться від 59,90 до 64,90 грн. Відбірні позиції «Ред Чіф» та «Гала» продаються за однаковою ціною – 69,90 грн за кілограм.

Ціни на яблука у мережі «Варус»
Ціни на яблука у мережі «Варус»
скриншот
Ціни на яблука у мережі «Варус»
Ціни на яблука у мережі «Варус»
скриншот

Як відомо, що одним із найбільш затребуваних продуктів залишаються курячі яйця. «Главком» перевірив, чи знизилися ціни після святкового ажіотажу та скільки коштує десяток у популярних торговельних мережах столиці станом на 9 січня.

