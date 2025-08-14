Головна Країна Події в Україні
На Хмельниччині транспорт працюватиме по-новому під час тривог

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Хмельниччині транспорт працюватиме по-новому під час тривог
Тюрін: Нагадую: безпека мешканців області – перш за все
фото: Суспільне Хмельницький

Влада прибрала додаткові вимоги, які визначали подальший алгоритм руху громадського транспорту

У Хмельницькій області внесено зміни до порядку реагування міського громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги, який діяв з серпня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюріна.

«Кожен перевізник та водій на четвертому році повномасштабної війни має чітко усвідомлювати, що сигнал «Повітряна тривога» означає необхідність уваги до безпеки пасажирів і власного життя. Як і в попередній редакції рішення, передбачено, що водій у разі настання загрози ворожого обстрілу має зупинити транспортний засіб біля найближчої зупинки або обрати безпечне місце для паркування, інформувати пасажирів про перелік найближчих укриттів та дати можливість скористатися ними», – наголосив голова ОДА.

Влада прибрала додаткові вимоги, які визначали подальший алгоритм руху громадського транспорту, адже, за словами Тюріна, поведінка перевізника і кожного мешканця області під час повітряної тривоги – особистий вибір та відповідальність.

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації додав: «Нагадую: безпека мешканців області – перш за все».

Нагадаємо, з 21 березня наземний громадський транспорт у Києві під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжує рух за маршрутом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Ради оборони міста Києва, оприлюднене Київською міською державною адміністрацією. 

