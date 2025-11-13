Головна Київ Новини
Рух вулицею Каховською буде частково обмежено протягом двох днів (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух вулицею Каховською буде частково обмежено протягом двох днів (схема)
Роботи проводитимуться на ділянці від вулиці Дениса Рачінського до вулиці Пантелеймона Куліша
фото з відкритих джерел

Ремонтні роботи виконуватимуться лише за сприятливих погодних умов

14 та 15 листопада, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух вулицею Каховською у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Як повідомили дорожники, причиною обмеження руху є влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Роботи проводитимуться на ділянці вулиці від вулиці Дениса Рачінського до вулиці Пантелеймона Куліша.

Ремонтні роботи виконуватимуться лише за сприятливих погодних умов.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

Теги: Київ дороги ремонт

