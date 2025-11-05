Рух вулицею Лаврухіна в Деснянському районі буде обмежено 6-7 листопада (схема)

Дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці вулиці – від вул. Оноре де Бальзака до будинку № 9

Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов

6 та 7 листопада, з 8:00 до 18:00, частково обмежуватимуть рух вул. Миколи Лаврухіна в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорцію «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці вулиці – від вул. Оноре де Бальзака до будинку № 9.

«Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов», – йдеться у повідомленні.

6 та 7 листопада частково обмежуватимуть рух вул. Миколи Лаврухіна в Деснянському районі столиці інфографіка «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо, до 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.