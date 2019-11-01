Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в Києві



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Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає Фото: ДСНС

В ходi гасiння розiбрано близько 300 кв. м обгорiвших конструкцiй будинку

Рятувальники ліквідували пожежу масштабну пожежу багатоквартирному будинку в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«1 листопада о 01 год. 04 хв. пожежу лiквiдовано на площi 100 кв. м. В ходi гасiння розiбрано близько 300 кв. м обгорiвших конструкцiй будинку. Жертв та постраждалих немає», - зазначили у ДСНС.

До гасіння залучалося 80 рятувальників та 22 одиниці техніки ДСНС. Причини займання буде встановлювати слідство.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 жовтня, в центрі Києва за адресою вулиця Пирогова, 2, загорівся житловий будинок, полум'я охопило дах будівлі.

За інформацією ЗМІ, вигоріли, як мінімум, чотири квартири.

Раніше у ДСНС повідомили, що рятувальники вивели з охопленого вогнем будинку близько 40 осiб.