  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в Києві

    • Розсилка
    Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає - Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в Києві
    Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає
    Фото: ДСНС

    В ходi гасiння розiбрано близько 300 кв. м обгорiвших конструкцiй будинку

    Рятувальники ліквідували пожежу масштабну пожежу багатоквартирному будинку в Шевченківському районі Києва.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «1 листопада о 01 год. 04 хв. пожежу лiквiдовано на площi 100 кв. м. В ходi гасiння розiбрано близько 300 кв. м обгорiвших конструкцiй будинку. Жертв та постраждалих немає», - зазначили у ДСНС.

    До гасіння залучалося 80 рятувальників та 22 одиниці техніки ДСНС. Причини займання буде встановлювати слідство.

    Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 жовтня, в центрі Києва за адресою вулиця Пирогова, 2, загорівся житловий будинок, полум'я охопило дах будівлі.

    За інформацією ЗМІ, вигоріли, як мінімум, чотири квартири.

    Раніше у ДСНС повідомили, що рятувальники вивели з охопленого вогнем будинку близько 40 осiб.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ