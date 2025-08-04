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СБУ затримала російського «крота» у Держспецтрансслужбі Міноборони

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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СБУ затримала російського «крота» у Держспецтрансслужбі Міноборони
Військовий був завербований росіянами одразу після мобілізації
фото з відкритих джерел

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила спробу агентурного проникнення російської воєнної розвідки до Сил оборони України

На Дніпропетровщині було затримано мобілізованого до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України, який працював на ворога. Про це пише «Главком» з посиланням на Службу безпеки.

Затримання, як зазначається, відбулося на випередження, ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні.

Як встановило розслідування, військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору ГРУ РФ через свої проросійські коментарі у соцмережах.

Головним завданням агента було коригування повітряних атак РФ по Силах оборони у Дніпропетровській області.

Задокументовано, що фігурант «злив» російській спецслужбі геолокації військової частини, де він проходив військову підготовку. Потім агент почав збирати координати суміжних формувань Сил оборони, по яких окупанти планували здійснити ракетні удари.

Зібрані розвіддані агент месенджером передавав куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних «цілей». При обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Під час спецоперації було проведено заходи з убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала трьох російських агентів, які збирали координати для повітряних атак по Україні. Двох із них затримали в столиці, третього – на Харківщині.

«Главком» писав, що колишня медсестра підозрюється в підготовці прориву диверсійно-розвідувальних груп РФ у напрямку Сум.

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Теги: СБУ ГРУ шпигун вербовка

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