Замість 15 років – довічне. Прокуратура домоглася перегляду вироку для вбивці-ґвалтівника

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі, втім прокурори оскаржили це рішення

Засуджений перебуває під вартою

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури та Київської міської прокуратури добилися перегляду вироку, завдяки чому 38-річний чоловік отримав довічне ув'язнення замість 15 років позбавлення волі. Злочинець був визнаний винним у жорстокому вбивстві, двох зґвалтуваннях та розбої, вчинених щодо двох різних осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Шевченківський районний суд Києва визнав обвинуваченого винним за частиною статей, вважаючи зґвалтування другого потерпілого недоведеним. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі, втім прокурори оскаржили це рішення.

«За результатами перегляду справи в апеляційному порядку прокурор у суді довів, що обвинувачений під час конфлікту завдав опоненту 23 удари лопатою, а потім зґвалтував його. Від отриманих травм чоловік помер», – повідомили у прокуратурі.

Іншого постраждалого, за даними прокурорів, чоловік побив і також зґвалтував, коли той був без свідомості. Після цього нападник забрав речі жертви та залишив побитого чоловіка без допомоги в небезпечному для життя стані.

«За апеляційною скаргою Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, яку у суді підтримували прокурори Київської міської прокуратури, апеляційний суд визнав 38-річного чоловіка винним у вбивстві та зґвалтуванні киянина, а також розбої та зґвалтуванні іншого потерпілого (ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 135, п.п. 4, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 153 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, двоє хлопців 18 та 23 років познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром Києва на Хрещатику. Під приводом продовження спілкування, скориставшись довірою дитини, неповнолітню завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували. Підозрюваних, один з яких є громадянином іноземної держави, правоохоронці затримали. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що у Мукачеві поліцейські затримали групу неповнолітніх хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років. Вони підозрюються у зґвалтуванні та пограбуванні 46-річної жінки.