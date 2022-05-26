СБУ викрила сина колишнього нардепа на підтримці окупантів

Зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися

Служба безпеки України затримала у Києві місцевого жителя, який активно підтримував окупантів. Зловмисником виявися син колишнього народного депутата України, повідомляє пресслужба СБУ.

«Проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, агітатор розповсюджував через власний акаунт в Instagram «сторіс» та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію РФ проти нашої держави. Також він публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним», – йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини, зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися.

Втім, співробітники СБУ оперативно викрили і затримали ворожого пропагандиста. Слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора направили до суду обвинувальний акт за статтею 436 (пропаганда війни) КК України.

Ще одному мешканцю столиці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Зловмисник публічно виправдовував повномасштабне вторгнення РФ на територію України і закликав підтримувати агресорів.

За повідомленням видання «Українська правда», йдеться про сина екснардепа Дмитра Вітвицького.

Нагадаємо, у Києві лікар працював на окупантів, його спокусили «посадою» в міністерстві.