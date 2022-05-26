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    СБУ викрила сина колишнього нардепа на підтримці окупантів

    СБУ викрила сина колишнього нардепа на підтримці окупантів
    фото: СБУ

    Зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися

    Служба безпеки України затримала у Києві місцевого жителя, який активно підтримував окупантів. Зловмисником виявися син колишнього народного депутата України, повідомляє пресслужба СБУ.

    «Проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, агітатор розповсюджував через власний акаунт в Instagram «сторіс» та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію РФ проти нашої держави. Також він публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним», – йдеться у повідомленні.

    Щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини, зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися.

    Втім, співробітники СБУ оперативно викрили і затримали ворожого пропагандиста. Слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора направили до суду обвинувальний акт за статтею 436 (пропаганда війни) КК України.

    Ще одному мешканцю столиці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Зловмисник публічно виправдовував повномасштабне вторгнення РФ на територію України і закликав підтримувати агресорів.

    За повідомленням видання «Українська правда», йдеться про сина екснардепа Дмитра Вітвицького.

    Нагадаємо, у Києві лікар працював на окупантів, його спокусили «посадою» в міністерстві.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ викрила сина колишнього нардепа на підтримці окупантів