Поблизу Одеси вибухнула міна: є загиблі – ЗМІ

У поліції повідомили, що правоохоронці виїхали на місце події

У курортному селищі Затока стався вибух міни – ЗМІ

У курортному селищі Затока Одеської області стався вибух міни. Як повідомляють місцеві видання, внаслідок вибуху загинула жінка та двоє чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Думська.

Наразі офіційного підтвердження від поліції наразі немає.

😱У курортній Затоці на міні підірвався чоловік



Видання «Думська» вказує, що міна вибухнула в морі, приблизно за 50 м від берега. У цей час у воді перебував чоловік, який не вижив. pic.twitter.com/n10udOOxyX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2025

За даними видання «Думська», інцидент трапився на пляжі, коли міна вибухнула приблизно за 50 метрів від берега.

У поліції повідомили, що правоохоронці виїхали на місце події та збирають усю інформацію. Подробиці стануть відомі пізніше.

Як зазначає видання, командування оперативно-тактичного угруповання «Одеса» прокоментувало трагедію, підтвердивши, що причиною загибелі людини стало ігнорування правил безпеки.

«Громадяни, проігнорувавши встановлені правила безпеки, купалися в забороненій для відпочинку зоні, внаслідок чого підірвалися на вибухонебезпечних предметах», – йдеться у повідомленні. Військові наголосили, що цей інцидент є черговим підтвердженням надзвичайної загрози перебування у неперевірених акваторіях.

Станом на липень 2025 року в регіоні офіційно функціонують 32 зони, придатні для безпечного купання:

30 пляжів розташовані в Одесі.

1 пляж – у місті Чорноморськ.

1 пляж – у селі Приморське Ізмаїльського району.

Усі ці зони пройшли комплексну перевірку, яка підтвердила відсутність мінної небезпеки на суші та у воді, а також наявність укриттів. Командування вчергове закликало громадян відвідувати виключно офіційно відкриті зони відпочинку, щоб уникнути невідворотних наслідків.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу почала дослідження масового скупчення водоростей, яке спостерігається на узбережжі Одеси. За словами екологів, хвилі прибивають до берега водорості, через що вода набуває неприродного зеленого, жовтого або коричневого відтінку.