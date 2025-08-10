Головна Одеса Новини
Поблизу Одеси вибухнула міна: є загиблі – ЗМІ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Поблизу Одеси вибухнула міна: є загиблі – ЗМІ
У поліції повідомили, що правоохоронці виїхали на місце події
фото: Національна поліція в Одеській області

У курортному селищі Затока стався вибух міни – ЗМІ

У курортному селищі Затока Одеської області стався вибух міни. Як повідомляють місцеві видання, внаслідок вибуху загинула жінка та двоє чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Думська.

Наразі офіційного підтвердження від поліції наразі немає.

За даними видання «Думська», інцидент трапився на пляжі, коли міна вибухнула приблизно за 50 метрів від берега.

У поліції повідомили, що правоохоронці виїхали на місце події та збирають усю інформацію. Подробиці стануть відомі пізніше.

Як зазначає видання, командування оперативно-тактичного угруповання «Одеса» прокоментувало трагедію, підтвердивши, що причиною загибелі людини стало ігнорування правил безпеки.

«Громадяни, проігнорувавши встановлені правила безпеки, купалися в забороненій для відпочинку зоні, внаслідок чого підірвалися на вибухонебезпечних предметах», – йдеться у повідомленні. Військові наголосили, що цей інцидент є черговим підтвердженням надзвичайної загрози перебування у неперевірених акваторіях.

Станом на липень 2025 року в регіоні офіційно функціонують 32 зони, придатні для безпечного купання:

  • 30 пляжів розташовані в Одесі.
  • 1 пляж – у місті Чорноморськ.
  • 1 пляж – у селі Приморське Ізмаїльського району.

Усі ці зони пройшли комплексну перевірку, яка підтвердила відсутність мінної небезпеки на суші та у воді, а також наявність укриттів. Командування вчергове закликало громадян відвідувати виключно офіційно відкриті зони відпочинку, щоб уникнути невідворотних наслідків.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу почала дослідження масового скупчення водоростей, яке спостерігається на узбережжі Одеси. За словами екологів, хвилі прибивають до берега водорості, через що вода набуває неприродного зеленого, жовтого або коричневого відтінку. 

Теги: міни вибух Одеса

