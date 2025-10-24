Антикорупційний суд конфіскував майно міністра часів Януковича Захарченка

Захарченко за свою карʼєру в Україні встиг попрацювати в органах внутрішніх справ, податковій службі, а вже в 2011 році Янукович призначив Захарченка главою МВС

У 2024 році Захарченку було повідомлено про підозру у державній зраді

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів до глави МВС часів Януковича Віталія Захарченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії корупції.

Повідомляється, що суд конфіскував шість обʼєктів нерухомості, зокрема дві квартири в Києві, корпоративні права та гроші на банківських рахунках України. Рішення ухвалили судді Оксана Олійник, Катерина Сікора та Тетяна Литвинко.

Нагадаємо, ЦПК з партнерами мали безпосередній стосунок до запровадження санкційного механізму, який передбачає конфіскацію активів, які працюють на ворога.

Захарченко за свою карʼєру в Україні встиг попрацювати в органах внутрішніх справ, податковій службі, навіть її очолити в 2010 році. А вже в 2011 році Янукович призначив Захарченка главою МВС.

В лютому 2014, після Революції гідності, Захарченко втік до Росії, звідки підтримує агресію РФ проти України.

Після втечі Верховна Рада звільнила його з посади. Наразі він з родиною проживає в Москві, має громадянство Росії.

У квітні 2019 року Печерський районний суд Києва арештував нерухомість Віталія Захарченка. Під арештом опинилися житловий будинок загальною площею 440,8 кв. м, квартира площею 160,7 кв. м у Києві на вул. Щорса, 44а, два машиномісця площами 18,4 кв. м і 23,2 кв.м у Києві на вул. Драгомирова Михайла, 12. Слідчий ГПУ у клопотанні пояснив, що потреба у накладенні арешту виникла через те, що потерпілий у цій справі, особистий помічник нині покійного предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана), митрополит Олександр Драбинко через свого адвоката заявив цивільний позов на суму 8 млн грн. Ці кошти церковнослужитель хоче стягнути з підозрюваних у вигляді завданої моральної шкоди.

У лютому 2021 році РНБО запровадила щодо Захарченка санкції. У 2024 році йому повідомили про підозру у державній зраді.