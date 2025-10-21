Рада продовжила воєнний стан, РФ атакувала Україну. Головне за 21 жовтня

Продовження дії воєнного стану триватиме до 3 лютого 2026 року

Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації, РФ атакувала Україну, режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні. «Главком» склав добірку новин 21 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Продовження дії воєнного стану відбудеться із 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року.

РФ атакувала Україну

Російська терористична армія масовано атакувала Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними дронами. Зафіксовано близько 20 «прильотів» у місті. Є загиблі та поранені.

Також унаслідок російських атак Чернігів було повністю знеструмлено, також є проблеми з водою. З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів від альтернативних джерел живлення.

Зокрема, 20 жовтня вдень окупанти завдали удару по місту Суми. Постраждали 12 людей.

Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні

Поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

«Чоловік, який тривалий час обіймав керівну посаду в одному зі столичних театрів та був завідувачем кафедри в університеті, щонайменше з 2017 року використовував своє службове становище для схиляння студенток до вступу з ним у статеві відносини без їхньої добровільної згоди. Крім того, він неодноразово вчиняв щодо них сексуальне насильство», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році

Видатки на сферу безпеки та оборони у 2025 році зростуть на 324,7 млрд грн. Відповідні зміни до державного бюджету ухвалила Верховна Рада.

СБУ знищила легкомоторні літаки РФ

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ успішно знищили російські цілі на тимчасово окупованих територіях. «Наші спеціалісти «відмінусували» два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів», – йдеться у повідомленні СБУ.