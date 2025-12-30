Головна Київ Новини
Масштабна аварія на Київщині: є загиблі, ще більше 10 людей постраждали

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Масштабна аварія на Київщині: є загиблі, ще більше 10 людей постраждали
На Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди
фото: Нацполіція

Загинув 48-річний водій та його 49-річна пасажирка

На Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 грудня ввечері на трасі Київ–Харків поблизу села Іванків. Унаслідок зіткнення маршрутного автобуса з трьома легковиками загинули двоє осіб, ще 16 отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

За попередніми даними, 55-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись у бік столиці, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілями Dodge, Volkswagen і BMW.

Масштабна аварія на Київщині: є загиблі, ще більше 10 людей постраждали фото 1
фото: Нацполіція

Від отриманих травм на місці загинув 48-річний водій Dodge, його 49-річна пасажирка померла у лікарні. Також постраждали 16 людей: пасажири автобуса, 12-річна дитина та 24-річна жінка з Dodge, а також водій Volkswagen. Усіх постраждалих госпіталізували.

Водія автобуса затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася аварія за участю військовослужбовця. Позашляховик на великій швидкості врізався в авто, що стояло на світлофорі – одна жінка загинула, двоє дітей отримали травми.

аварія ДТП Київщина

