Внаслідок ДТП на Львівщині постраждали двоє дітей

Діти постраждали при зіткненні двох автомобілів

Увечері у суботу, 2 жовтня, у селі Малехів, що на Львівщині, трапилась ДТП, унаслідок якої постраждали двоє дітей віком 8 та 9 років. Про це повідомляє Zaxid.net, із посиланням на департамент цивільного захисту ЛОДА.

Як вказано у повідомленні, приблизно о 19:00 неподалік АЗС «Сокар» 41-річний водій авто Ford Fusion, мешканець села Запитів Львівського району зіткнувся з попутним авто Mercedes-Benz. За кермом авто був 47-річний мешканець села Лиманське, що на Одещині.

У результаті ДТП у львівську міську дитячу лікарню доставлено двох пасажирів автомобіля Ford Fusion, мешканців с. Запитів 2012 та 2013 року народження. Обставини події встановлюються.

До слова, напередодні в селі Петрове Одеського району перекинувся трактор з дітьми. Внаслідок аварії, від отриманих травм загинула 9-річна дитина.

Згідно з даними слідства, п’ятеро хлопчиків віком від 9 до 15 років перебували у причепі трактора під час його руху. Після того як водій не впорався з керуванням – транспорт з’їхав в узбіччя.

Як повідомлялося, 30 вересня на 176 кілометрі траси Київ-Одеса (між Уманню та Жашковом) сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Honda Аccord перевищив швидкість, не впорався з керуванням і в’їхав ззаду у вантажівку.