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    Новини

    На трасі під Києвом вантажівка на зустрічній смузі протаранила легковик (відео)

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    З невідомих поки що причин вантажівка рухалась по зустрічній смузі автомагістралі - На трасі під Києвом вантажівка на зустрічній смузі протаранила легковик (відео)
    З невідомих поки що причин вантажівка рухалась по зустрічній смузі автомагістралі
    Фото: скріншот відео

    Нахабне порушення правил дорожнього руху водієм вантажівки призвело до ДТП

    У ніч на вівторок, 17 листопада, на 27 км автодороги Київ — Харків — Довжанський трапилась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Сталося зіткнення вантажного авто Mercedes та легкового Hyndai.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Відомо, що водій вантажівки рухався по зустрічній смузі автомагістралі.

    Водія легкового авто шпиталізували.

    Надалі обставини цієї справи встановлюватимуть слідчі.

    16 листопада ввечері на вулиці Борщагівській у Києві автомобіль Chevrolet Camaro вилетів з дороги, збив загорожу та опинився на трамвайних коліях. У результаті ДТП було паралізовано рух швидкісного трамвая.

    Теги: Національна поліція України ДТП дороги вантажівки водій Київщина автомобіль
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