Житловий будинок на столичній Дарниці відключили від газу: деталі скандалу

Жителі сталінки закликають профільні відомства та столичну владу звернути увагу на проблему, переглянути застарілі радянські нормативи обслуговування житлового фонду, які створюють умови для корупційних зловживань

У Дніпровському районі столиці мешканці багатоквартирного будинку №28/15 на вулиці Будівельників уже понад два тижні залишаються без газопостачання. Відключення всього будинку відбулося без попередження ще 7 травня 2026 року. Про це йдеться у колективному зверненні жителів, яке є у розпорядженні «Главкома».

За словами мешканців, інцидент розпочався з того, що аварійна бригада АТ «Київгаз» прибула на виклик через витік палива в одній із квартир. Під час огляду фахівці заявили про відсутність тяги в димарях кількох інших помешкань, після чого перекрили газовий вентиль для всього будинку.

Пізніше, 16 травня, представники «Київгазу» повторно відвідали будинок, проте замість відновлення послуги заблокували доступ до газопостачання на рівні кожної окремої квартири.

Радянські нормативи та акти на тисячі гривень

Підставою для тривалого відключення стали результати огляду вентиляційних каналів. Слідом за газовиками помешкання обійшли представники ТОВ «Спеціалізована організація «Спецгаз» (зареєстроване у м. Київ, код ЄДРПОУ 43124566).

За результатами огляду пічники склали акти періодичної перевірки димових та вентиляційних каналів (зокрема, № ББ/14052026-0/4721 від 14.05.2026), у яких зафіксували типові порушення нормативів майже у кожній квартирі:

встановлення примусової вентиляції (витяжок) у приміщеннях, де працюють газові колонки з відкритою камерою згорання;

використання алюмінієвих з’єднувальних труб між газовим приладом і димоходом замість нержавіючої сталі;

відсутність спеціальних «кишень» та люків для очищення димоходу від золи.

За словами мешканців, із зауважень пічників виходить, що у квартирах з газовими колонками не дозволяється жодна примусова вентиляція, бо це становило б небезпеку накопичення золи у димарних каналах, зокрема в так званих «кишенях». «Такі «кишені» передбачувалися ще «сталінськими» проєктами, але не всі жителі сьогодні про це знають. Проте, напевне, кожний школяр знає, що зола залишається лише при неповному згоранні, а при згоранні природного газу (на відміну від вугілля чи деревини) практично не накопичується. При цьому димовідвідні канали мають регулярно прочищатися що пів року», – йдеться у зверненні жителів.

Будинок №28/15 на вулиці Будівельників збудовано у 1953 році фото: lun.ua

Тепер для відновлення газопостачання мешканці мають надати оператору акти про усунення цих невідповідностей. При цьому представники приватної організації на місці оперативно пропонували власні послуги з термінового переобладнання, вартість яких оцінили у 2-3 тис. грн з квартири.

Повідомляється, що більшість жителів під тиском таких обставин вже демонтували витяжки та замінили труби, проте підключення газу затягується через тривале очікування повторних перевірок та підписання актів.

Юридичний парадокс та лютнева перевірка

Мешканці будинку наголошують на суперечливості дій комунальних та експлуатаційних служб. Поточне обслуговування будинку здійснює КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району», з якою у власників укладено договори. Згідно з угодами, компанія зобов'язана проводити планову перевірку та прочистку димоходів кожні пів року, за що жителі щомісячно сплачують кошти.

За словами мешканців будинку, офіційний акт перевірки вентиляції і димоходів від 05.02.2026 № 202602-022-024, виданий Керуючою компанією всього три місяці тому. Цей документ офіційно засвідчував, що всі димохідні та вентиляційні системи будинку є повністю справними та придатними до експлуатації. Чому за такий короткий термін системи раптово стали аварійними – людям не пояснюють.

Повторення старого сценарію

Ініціатори звернення підкреслюють, що нинішня ситуація повторює події зими 2018 року. Тоді під час сильних морозів будинок так само відключили від газу через начебто відсутність у жителів проєктів на встановлення газових колонок, які монтувалися десятки років тому.

Тоді відновлення газопостачання заблокували, допоки мешканців не змусили замовити розробку нових проєктів. Виконавцем робіт та отримувачем коштів газовики безальтернативно пропонували ТОВ «Ватра-Газ Сервіс» (смт Чабани, Київська область). Вартість одного такого проєкту тоді становила від 12 000 до 20 000 грн.

За словами мешканців, аналогічну суму за переоформлення документів у цієї ж фірми вимагають і зараз – навіть у разі простої заміни старої газової колонки на нову аналогічну модель (наприклад, Bosch, Electrolux чи Grandini) через зміну назви приладу.

Жителі будинку вже направили групові скарги до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), правоохоронних органів та антикорупційних інституцій. Ці дії мешканців поки не дали жодного результату.

Скарги до НКРЕКП та заклики до влади

Жителі закликають профільні міністерства та столичну владу звернути увагу на проблему, переглянути застарілі радянські нормативи обслуговування житлового фонду, які створюють умови для корупційних зловживань, та припинити практику колективних відключень цілих будинків у воєнний час.

Житловий будинок №28/15 на вулиці Будівельників у Дніпровському районі Києва – це п'ятиповерхова «сталінка», зведена у 1953 році. Будівля має централізоване опалення, проте через конструктивні особливості цього типу забудови всі квартири обладнані газовими колонками для підігріву води, а також використовують газ для приготування їжі. Саме тому повне відключення будинку від мережі позбавило мешканців елементарних побутових умов.

