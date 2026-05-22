У Києві фрагмент ворожого дрона опинився в контейнері для побутового сміття

У сміттєвому контейнері біля одного з житлових будинків столиці місцеві мешканці помітили фрагмент ворожого безпілотника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на київські пабліки.

На оприлюдненому фото видно, що у контейнері поруч із звичайним побутовим сміттям лежить крило від дрона-камікадзе. На уламку збереглося маркування російських окупантів «Герань-2», під яким РФ запускає іранські безпілотники типу Shahed.

Як саме фрагмент бойового безпілотника потрапив до звичайного смітника та в якому саме районі столиці це сталося, наразі не повідомляється.

Варто нагадати, що військові та правоохоронці постійно закликають громадян бути максимально обережними. У разі виявлення будь-яких уламків ракет або безпілотників категорично заборонено:

підходити до них, торкатися чи намагатися самостійно перемістити;

піднімати, приносити додому чи викидати у загальні сміттєзбірники;

залишати поруч дітей.

Про всі подібні знахідки необхідно негайно повідомляти на спецлінію поліції «102» або рятувальникам за номером «101», аби фахівці-вибухотехніки могли безпечно утилізувати небезпечні предмети.

Нагадаємо, керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила, що дроновий терор Російської Федерації з часом лише буде наростати. За її словами, ворог намагатиметься перетворити на фронт глибокотилові українські міста, які розташовані за сотні кілометрів від кордону і від лінії бойового зіткнення.

До слова, у Збройних силах України почали використовувати новий вітчизняний лазерний тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger. Тренажер призначений для підготовки військових, які працюють із ПЗРК Stinger та залучаються до протидії російським ударним безпілотникам, зокрема дронам-камікадзе типу «Шахед».