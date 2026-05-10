У День матері червонокнижну конвалію браконьєри продають за неймовірні гроші (фото)

Конвалія травнева занесена до Червоної книги України
У Києві зафіксовано зухвалий розпродаж червонокнижних квітів

Сьогодні, 10 травня, у День матері, на вулицях Києва зафіксовано продаж червонокнижних конвалій. Попри сувору заборону та загрозу значних штрафів, торговці виставили на рідкісні весняні квіти високі цінники, користуючись великим попитом на святкові букети. «Главком» з’ясував актуальні ціни на «заборонену красу» та нагадує про відповідальність за знищення рідкісної флори.

Цьогоріч ціни на конвалію у Києві вражають. За невеликий букетик браконьєри просять щонайменше 150 грн. Проте така ціна виявилася найменшою, адже далі ціни злітають до 200, а подекуди й до 450 грн за святкову композицію.

Нагадаємо, що конвалія травнева занесена до Червоної книги України. Згідно з чинним законодавством торгівля рідкісними рослинами карається штрафом від 1700 до 3655 грн.

Крім штрафу, порушник зобов'язаний відшкодувати збитки за кожну зірвану квітку.

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, в Україні відзначають День матері. Президент Володимир Зеленський звернувся до мільйонів українських жінок, які в умовах повномасштабної війни стали символом неймовірної витримки, віри та безмежної любові. Глава держави наголосив, що саме материнська молитва та підтримка допомагають нації вистояти у найскладніші часи. 

Як відомо, щороку в травні українці вшановують найдорожчих жінок у своєму житті – мам. День матері – це не просто свято, а щира нагода подякувати за любов, турботу й самопожертву.

Україна, як і багато інших країн світу, відзначає День матері у другу неділю травня. Це свято офіційно було встановлено указом тодішнього президента України Леонідом Кучмою 10 травня 1999 року.

До слова, мама – людина, якій ми завдячуємо життям, а часто ще й нашими вміннями, рисами характеру, знаннями та багато чим іншим. У травні весь світ висловлює подяку та любов матері.

Кожна країна проводить це сімейне свято по-різному, але одне лишається незмінним – день присвячений усім жінкам, які стали чи незабаром стануть матерями.

