Ще на одній вулиці Києва запроваджено спільний рух для транспорту та велосипедів

На вулиці Паторжинського обмежено швидкість руху до 20 км/год

На вулиці Паторжинського у Шевченківському районі Києва облаштовано спільний рух для транспорту та велосипедів. Дозволена швидкість руху на цій вулиці – 20 км/год, що є більш безпечним для велосипедистів. Вулиця з’єднає велосмугу на вулиці Рейтарській та велодоріжку на Прорізній. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

«Найближчим часом спільний рух буде запроваджено на ще одній столичній вулиці – Німанській у Печерському районі. Вона приєднається до смуги для руху громадського транспорту на бульварі Дружби народів, на якій також дозволено рух велосипедів», – зазначив він.

Заступник голови КМДА нагадав, що Київ – перше місто в Україні, де на початку липня цього року був запроваджений спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту. «Першою ластівкою» у столиці стала Ботанічна площа. Ділянка з’єднує вже існуючу велосмугу на вулиці Леонтовича та майбутню велосипедну доріжку на вулиці Івана Франка, яка влаштовується в рамках капітального ремонту вулиці.

«Важливо, щоб водії дотримувалися швидкісного режиму та не паркували автомобілі у правій смузі руху та на тротуарах. Щоденно інспектори з паркування контролюють дотримання правил паркування та складають постанови про їх порушення, а за умови суттєвого перешкоджання руху транспорту чи пішоходів – евакуюють автомобіль на штрафмайданчик», – підкреслив Густєлєв.

Як повідомлялося, також цього року, відповідно до ДСТУ 8906:2019 «Планування та проектування велосипедної інфраструктури», Київ планує обмежити швидкість до 20-30 км/год на житлових вулицях, що мають незначну інтенсивність руху транспорту – у житловому районі Відрадний, на Печерську поблизу станції метро «Арсенальна» та Старокиївській Горі.

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