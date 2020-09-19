В Одесі виявили спалах коронавірусу в монастирі Московської церкви



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Усього в монастирі Свято-Успенському чоловічому монастирі зараз перебувають близько 300 осіб

Коронавірусна інфекція підтвердилась у шести священнослужителів, причому встановлено, що з ними контактували 88 осіб

В Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі РПЦ в Україні виявили спалах коронавірусу.

Про це повідомляє одеське видання «Думська».

Зазначається, що у монастирі провели відповідні медико-санітарні заходи за участю лікаря-інфекціоніста.

ЗМІ з посилання на головного санітарного лікаря уточнює, що коронавірусна інфекція підтвердилась у шести священнослужителів, причому встановлено, що з ними контактували 88 осіб. У всіх відібрано біоматеріали, які направили в лабораторію для ПЛР-тестування. Усього в монастирі зараз перебувають близько 300 осіб.

Зазначимо, за останню добу в Одеській області лабораторно підтверджено 321 випадок інфікування Covid-19, а з початку пандемії зареєстровано 10 931 випадок захворювання.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 169472

Хворіють 90518

Одужали 75486

Померли 3468

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.