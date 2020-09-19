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    В Одесі виявили спалах коронавірусу в монастирі Московської церкви

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    <p>Усього в монастирі Свято-Успенському чоловічому монастирі зараз перебувають близько 300 осіб</p> - В Одесі виявили спалах коронавірусу в монастирі Московської церкви

    Усього в монастирі Свято-Успенському чоловічому монастирі зараз перебувають близько 300 осіб

    Коронавірусна інфекція підтвердилась у шести священнослужителів, причому встановлено, що з ними контактували 88 осіб

    В Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі РПЦ в Україні виявили спалах коронавірусу.

    Про це повідомляє одеське видання «Думська».

    Зазначається, що у монастирі провели відповідні медико-санітарні заходи за участю лікаря-інфекціоніста.

    ЗМІ з посилання на головного санітарного лікаря уточнює, що коронавірусна інфекція підтвердилась у шести священнослужителів, причому встановлено, що з ними контактували 88 осіб. У всіх відібрано біоматеріали, які направили в лабораторію для ПЛР-тестування. Усього в монастирі зараз перебувають близько 300 осіб.

    Зазначимо, за останню добу в Одеській області лабораторно підтверджено 321 випадок інфікування Covid-19, а з початку пандемії зареєстровано 10 931 випадок захворювання.

    Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      169472
    • Хворіють
      90518
    • Одужали
      75486
    • Померли
      3468

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

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