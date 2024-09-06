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Обстріл Львівщини та ракети від Британії: головне за ніч

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обстріл Львівщини та ракети від Британії: головне за ніч
Ворог вдруге за тиждень атакував Львівщину
фото: ДСНС

Внаслідок обстрілів РФ у Нікополі постраждали двоє цивільних

Британія надасть Україні ракети для захисту від ворожих дронів. Львівщина та Дніпропетровщина під атакою безпілотників.

Під Львовом після нічної атаки «Шахедів» спалахнула пожежа на складах

Сьогодні вночі, 6 вересня, Львівський район зазнав ворожої повітряної атаки. Внаслідок падіння уламків російського дрона-камікадзе поблизу села Малехів спалахнула пожежа на складах. На місці події працюють представники ДСНС та екстрені служби.

Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

У ніч на 6 вересня російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину. З вечора і до пізньої ночі окупанти обстрілювали кілька районів області. Внаслідок обстрілів РФ у Нікополі постраждали двоє цивільних.  Нікопольський район став мішенню для безпілотників, важкої артилерії та РСЗВ «Град».  У Павлоградському та Синельниківському районах лунали вибухи та вирували пожежі. У Синельниківському районі вогонь знищив господарську споруду та пошкодив близько десяти приватних будинків. 

США хочуть забезпечити Україні сильну позицію на переговорах – Джон Кірбі

Сполучені Штати мають намір допомогти Україні бути в максимально сильній позиції на момент початку переговорів з Росією щодо завершення війни. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час прессконференції у Білому домі.

Кірбі зазначив, що США активно просувають на міжнародній арені «формулу миру», запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Ця ініціатива здобула значну підтримку на міжнародному рівні.

Британія надасть Україні ракети для захисту від російських дронів

Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на суму понад $200 млн. Ці ракети призначені для захисту від російських ударних дронів та бомбардувань, що значно посилить протиповітряну оборону України.

Україна отримає 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 млн фунтів стерлінгів ($213,13 мільйона), які допоможуть захистити країну від російських ударних дронів та бомбардувань.

Українці здобули дев'ять медалей у восьмий день змагань на Паралімпіаді

Українські паралімпійці продовжують вражати своїми досягненнями на Іграх у Парижі. У восьмий день змагань вони здобули цілих дев'ять медалей, серед яких дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових. Золото вибороли Наталія Ніколайчик у дзюдо та чоловіча збірна України з голболу. Срібними призерами стали Марія Помазан та Оксана Ботурчук у легкій атлетиці.

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Теги: пожежа окупанти Львівщина Велика Британія Дніпропетровщина Telegram Павло Дуров

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