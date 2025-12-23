Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ

Точна кількість постраждалих встановлюється

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування кримінальне провадження за фактом порушення військовими рф законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що 23 грудня 2025 року внаслідок атаки безпілотниках летальних апаратів на Київ пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок у Святошинському районі столиці. Повідомляється, що серед постраждалих за цією адресою троє людей – 16-річна дівчина з множинними осколковими пораненнями, доставлена до лікарні. Ще двом постраждалим 58-річній жінці та 27-річному чоловіку допомогу надали на місці.

Наслідки ранкової атаки на Київ. 23.12.2025 року фото: Київська міська прокуратура

«Ще одна жінка, яка неподалік йшла вулицею, дістала осколкові поранення голови, у тяжкому стані вона госпіталізована до лікарні», – повідомили у прокуратурі.

У будинку пошкоджено вікна й покрівлю фото: Київська міська прокуратура

На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Точна кількість постраждалих встановлюється.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Нагадаємо, о 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».