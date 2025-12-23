Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ
У Києві розпочато розслідування чергового воєнного злочину РФ
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Точна кількість постраждалих встановлюється

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування кримінальне провадження за фактом порушення військовими рф законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що 23 грудня 2025 року внаслідок атаки безпілотниках летальних апаратів на Київ пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок у Святошинському районі столиці. Повідомляється, що серед постраждалих за цією адресою троє людей – 16-річна дівчина з множинними осколковими пораненнями, доставлена до лікарні. Ще двом постраждалим 58-річній жінці та 27-річному чоловіку допомогу надали на місці.

Наслідки ранкової атаки на Київ. 23.12.2025 року
Наслідки ранкової атаки на Київ. 23.12.2025 року
фото: Київська міська прокуратура

«Ще одна жінка, яка неподалік йшла вулицею, дістала осколкові поранення голови, у тяжкому стані вона госпіталізована до лікарні», – повідомили у прокуратурі. 

У будинку пошкоджено вікна й покрівлю
У будинку пошкоджено вікна й покрівлю
фото: Київська міська прокуратура

На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Точна кількість постраждалих встановлюється.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Нагадаємо, о 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Читайте також:

Теги: рятувальники розслідування будинок жінка поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція з’ясовує обставини смерті 18-річного хлопця в Івано-Франківську
Івано-Франківськ: унаслідок бійки загинув молодик – поліція проводить перевірку
Вчора, 04:59
Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру
Правоохоронці викрили схему відмивання 570 млн грн із оборонних контрактів
15 грудня, 13:51
Двох підозрюваних затримано через побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині
Мінкульт прокоментував побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині
9 грудня, 05:43
Поліція затримала киянина, який «допомагав» із перереєстрацією авто поза чергою та без участі власників
Затримано киянина, який «допомагав» із перереєстрацією авто без черги та без участі власників
2 грудня, 08:01
Столичний суд довго розбирався з інцидентом, який стався у столичному метро між чоловіком та жінкою
Торкався сідниць у метро. Судове рішення, яке варте вивчення
29 листопада, 23:03
Інцидент стався увечері поблизу багатоповерхівки у Дарницькому районі
У Києві чоловік напав із ножем на перехожого, який заступився за дитину
28 листопада, 15:58
Ворог атакував Херсон дронами
Окупанти атакували Херсон: є поранені
27 листопада, 23:05
Організація Об'єднаних Націй офіційно розпочала перегони за посаду наступного генерального секретаря
ООН розпочала пошуки нового генсека
27 листопада, 10:47
Труна була виготовлена на замовлення у формі гігантської пляшки Coca-Cola
У Нігерії 85-річну жінку поховали в труні у формі гігантської пляшки Coca-Cola
24 листопада, 19:57

Новини

Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ
Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ
Атака на Київ: у Святошинському районі люди опинилися заблокованими у власній квартирі
Атака на Київ: у Святошинському районі люди опинилися заблокованими у власній квартирі
Жителі столиці провели ранок у метро через масований обстріл (фото)
Жителі столиці провели ранок у метро через масований обстріл (фото)
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
У Борисполі суд відпустив із СІЗО обвинуваченого у педофілії педагога: реакція прокуратури
У Борисполі суд відпустив із СІЗО обвинуваченого у педофілії педагога: реакція прокуратури

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua