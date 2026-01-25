Головна Світ Економіка
Трамп пригрозив Канаді 100% тарифами через можливу угоду з Китаєм

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп пригрозив Канаді 100% тарифами через можливу угоду з Китаєм
Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять 100 % мита на всі канадські товари, якщо Канада реалізує торговельну угоду з Китаєм
фото: Reuters

США і Канада на порозі торговельного конфлікту через Китай

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять 100 % мита на всі канадські товари, якщо Канада реалізує торговельну угоду з Китаєм, пише «Главком».

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп попередив прем’єр-міністра Канади Марка Карні, що зближення з Китаєм, за його словами, становить загрозу для канадської економіки та суверенітету. Він також припустив, що Пекін може використати Канаду для обходу американських торговельних обмежень.

«Якщо Канада укладе угоду з Китаєм, вона негайно зазнає 100% мит на всі товари, що надходитимуть до США», – тзаявив Трамп.

Уряд Канади відкинув такі закиди. Міністр торгівлі між Канадою та США Домінік Леблан наголосив, що мова не йде про повноцінну угоду про вільну торгівлю з Китаєм, а лише про врегулювання окремих тарифних питань.

Раніше Карні відвідав Пекін, намагаючись перезапустити напружені відносини з Китаєм, який є другим за величиною торговельним партнером Канади після США. Примітно, що одразу після цього Трамп публічно схвально відгукувався про кроки канадського прем’єра, однак згодом різко змінив позицію.

Загострення відносин між США та Канадою також пов’язують із критикою Карні щодо заяв Трампа про Гренландію та його виступом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де канадський прем’єр заявив, що глобальна система управління під керівництвом США переживає «кризу», яка визначається конкуренцією великих держав і «занепадом» порядку, заснованого на правилах.

