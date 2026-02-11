Головна Країна Політика
Зеленський відповів на запрошення до Москви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський відповів на запрошення до Москви
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський назвав причини відмови поїхати на переговори в Москві

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість візиту української делегації до Москви для особистих перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. Глава держави наголосив, що Україна готова до дипломатичного діалогу на будь-якому нейтральному майданчику, проте категорично виключає територію країн, залучених до агресії. Про про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише «Главком».

Коментуючи заклики Кремля прибути до Москви, Володимир Зеленський акцентував на статусі РФ як країни-агресора.

«Вони є агресором. Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви – столиці країни, яка є агресором в цій війні», – підкреслив президент.

Так само до переліку заблокованих локацій потрапила Білорусь. Глава держави нагадав, що ця країна є безпосереднім союзником РФ, який сприяв наступу на Україну у 2022 році, а отже, не може бути неупередженим господарем перемовин. Українська сторона залишається відкритою до пропозицій міжнародних партнерів щодо організації зустрічі на безпечних територіях. Зеленський назвав три ключові вектори:

«Ми готові підтримувати пропозиції США, зустрічатися на будь-яких територіях – Америка, Європа, нейтральні країни. Будь-які держави, окрім РФ і Білорусі, бо вона є союзником в наступі на Україну в 2022 році», - зазначив Зеленський.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові заяви Кремля про готовність до прямих переговорів. Відповідаючи на пропозицію помічника президента РФ Юрія Ушакова приїхати до Москви, Зеленський назвав такий формат «свідомо неприйнятним» і запропонував альтернативу – візит російського диктатора до української столиці.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на етичній та безпековій неможливості візиту до країни-агресора. 

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву щодо нібито ультиматуму Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року. Глава держави підтвердив готовність обговорювати будь-які графіки, проте наголосив, що безпека та припинення вогню є непорушними передумовами будь-якого волевиявлення.

Коментуючи повідомлення західних медіа про те, що адміністрація Дональда Трампа нібито вимагає проведення голосування до середини травня під загрозою призупинення гарантій безпеки, Зеленський зазначив:

«Ми не проти виборів. Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги, але тільки через дотримання безпекових умов».

Президент зауважив, що хоча Україна чує пропозиції партнерів, фізична можливість проведення демократичного процесу залежить не від календаря, а від ситуації на полі бою.

Теги: росія Україна переговори Володимир Зеленський

