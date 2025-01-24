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Холодно та мокро: прогноз погоди на 24 січня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Холодно та мокро: прогноз погоди на 24 січня
Температура вночі складатиме від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 0-5° тепла
фото з відкритих джерел

Сьогодні в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ

Сьогодні, 24 січня, у більшості областей України буде хмарно. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вдень в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

У південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, південно-східний, у західних областях з переходом на західний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на півдні країни 6-11°.

Прогноз погоди на 24 січня
Прогноз погоди на 24 січня
Укргідрометцентр

На Київщині теж буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний , 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

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Теги: погода прогноз погоди дощ снігопад Укргідрометцентр синоптик

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