Холодно та мокро: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ
Сьогодні, 24 січня, у більшості областей України буде хмарно. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Вдень в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ.
У південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, південно-східний, у західних областях з переходом на західний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на півдні країни 6-11°.
На Київщині теж буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.
Вітер південно-східний , 3-8 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
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