Морози до -20°С накриють Україну найближчими днями: деталі від синоптика

16 січня невеликий сніг можливий місцями у західній частині країни, а також на крайньому сході

Найближчими днями Україну накриють морози. Значне зниження температури повітря прогнозують у західній частині країни та в Карпатах. Про це повідомляє meteoprog.com.

«Початок нового тижня пройде в Україні в умовах антициклону та поля високого тиску. Завдяки цьому, очікується зниження температури повітря, особливо у західній частині країни, де морози в нічний час можуть місцями зміцніти до -15, -20 °C. Втім, у другій половині тижня активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану, тому середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги», – зауважив Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.

У понеділок, 13 січня, вночі очікується помірний сніг та мокрий сніг у Криму та Приазов'ї, а також на півдні Донбасу. Крім того, сніг спостерігатиметься також у західних та північно-західних областях, зауважує синоптик. В решті регіонів переважатиме погода без опадів. Місцями на дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0, -5 °С, у Карпатах -5, -10 °С; вдень -2, +3 °С.

У вівторок, 14 січня, під впливом гребеня антициклону із заходу на більшій частині території України, як зауважує Кібальчин, опадів не передбачається. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом вдень на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3, -8 °С, у Карпатах та на Прикарпатті -12, -17 °С, у гірських котловинах близько -20 °С; вдень -3, +2 °С.

У середу, 15 січня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни очікується сніг, мокрий сніг. В решті регіонів України утримається погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2, -7 °С, у Карпатах та на Прикарпатті, а також місцями у південній частині -8, -13 °С; вдень -2, +3 °С.

У четвер, 16 січня, невеликий сніг можливий місцями у західній частині країни, а також на крайньому сході. У решті регіонів без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1-6 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0, -5 °С, у Карпатах -5, -10 °С; вдень -1, +4 °С.

У п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується тепла погода без істотних опадів, лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ та мряку, можлива слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4, +1 °С, вдень +2, +7 °С, у Карпатах близько 0 °С.

У суботу, 18 січня, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише вдень та ввечері у північних та північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, на Закарпатті, 1-6 м/с. Температура повітря передбачається вночі -2, +3 °С, вдень +2, +7 °С.

У неділю, 19 січня, у більшості регіонів України, за винятком західної частини очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3, +2 °С, вдень -1, +4 °С.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 січня, в західних, північних та Вінницькій областях на дорогах очікується ожеледиця. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.