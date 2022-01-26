Синоптики прогнозують вітер та мокрий сніг у столиці 27 січня

Температура повітря у столиці вночі знизиться до 5-7 градусів морозу

Вдень стовпчик термометра коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла

У Києві 27 січня очікується мокрий сніг, заморозки та пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі знизиться до 5-7 градусів морозу, а вдень стовпчик термометра коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.

Також прогнозуються пориви південно-західного вітру зі швидкістю 5-10 м/с та опади у вигляді мокрого снігу.

Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання.

Нагадаємо, погода в лютому 2022 року зберігатиметься в межах кліматичної норми, але в деяких регіонах очікується менша кількість опадів.

Середня місячна температура повітря у лютому передбачається 0...-4°, а на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму – до +1°, що близько до норми.