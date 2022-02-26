Що відбувається на Київщині: оперативна інформація

Залишаються складними напрямки Ірпінь та Вишгород

Зараз у Київській області напружено, усю ніч тривали запеклі бої. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

За його словами, ситуація контрольована. «Українські військові відбили атаку на місто Васильків. Залишаються складними напрямки Ірпінь та Вишгород. Також напружена ситуація в місті Бровари. Спостерігаємо нарощування військ на кордоні з Україною на Київщині», – повідомив він.

Гуманітарна ситуація – стабільна. Усі, хто потребують допомоги, отримують її оперативно та безперешкодно. Станом на 9:00 кількість поранених в лікарнях на Київщині – 71 особа. Серед них військові та цивільні.

«Загалом ситуація на Київщині сьогодні повністю контрольована», – зазначив голова Київської ОДА

Російські диверсанти намагаються здійснити висадку на лівий берег Києва. Але українські військові їм цього не дають зробити і тримають ситуацію під контролем.

Зазначимо, зранку 26 лютого ворог наступав до центру проспектом Перемоги. Військові злочинці РФ атакували військову частину біля метро Берестейська.

Другий тяжкий напрямок – південний. Бої тривали у Василькові, передмістя столиці, де розташовані військова частина та аеродром.

Зранку 26 лютого у Києві російські окупанти обстріляли аеропорт «Жуляни», і снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок руйнувань є постраждалі. За офіційною інформацією, жертв немає. Проводиться евакуація.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з добрими новинами, він розповів, що ми змогли пережити цю ніч та утримати свої позиції.