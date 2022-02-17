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    Під Радою йдуть бійки між активістами та поліцейськими (відео)

    Рух автомобільного транспорту вулицею Грушевського частково відновлено - Під Радою йдуть бійки між активістами та поліцейськими (відео)
    Рух автомобільного транспорту вулицею Грушевського частково відновлено
    фото: скріншот із відео

    В урядовому кварталі Києва відбувається чергова акція протесту «SaveФОП»

    У Києві, біля парламенту поліцейські почали відтісняти учасників акції «SaveФОП» з вулиці Грушевського на площу Конституції. Сталися сутички, в силовиків жбурляли яйця.

    Силовики протягом години просили мітингувальників звільнити вулицю Грушевського.

    Своєю чергою організатори заявили, що заздалегідь попереджали органи влади про проведення акції на площі Конституції і на вулиці Грушевського.

    Поліцейські наразі почали відтісняти мітингувальників з вулиці Грушевського на площу Конституції. Підприємці чинять опір і бояться, що після цього їхня хода може бути заблокована.

    Нещодавно, у Києві підприємці вийшли на мітинг SaveФОП, наразі перекрито Європейську площу, вулицю Грушевського, ускладнено рух вулицею Хрещатик, утворилися затори.

    Під будівлею Верховної Ради розпочалися зіткнення силовиків та мітингувальників. Поліція намагається відтіснити ФОП із проїжджої частини.

    Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО). Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

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    Теги: акція бізнес протести у Києві поліція
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    Під Радою йдуть бійки між активістами та поліцейськими (відео)