Переговори України з РФ: генсек НАТО застеріг від минулої помилки

Генсек НАТО переконаний: немає ознак того, що диктатор РФ Володимир Путін готовий вести переговори про мир

Столтенберг розкрив вміст нового пакета допомоги для Києва, який буде ухвалено під час саміту Альянсу

Агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Політик нагадав, що російська агресія проти України розпочалася ще 2014-го року, коли РФ анексувала Крим, а згодом ввела війська на Донбас.

«Домовилися про припинення вогню у вигляді Мінських угод, (Росія, – «Главком») порушила їх, пересунула лінію фронту ще далі на захід, домовилася про Мінськ-2. Почекала сім років, а потім розпочала повномасштабний наступ та захопила ще більше. Ми не можемо допустити Мінська-3», – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО переконаний: немає ознак того, що диктатор РФ Володимир Путін готовий вести переговори про мир.

«Ми бачили його останню пропозицію. Вона полягала в тому, що Україна повинна відмовитися від чотирьох областей, які він незаконно анексував. Це означає, що вони (українці, – «Главком») повинні не тільки віддати територію, яку сьогодні контролює Росія, але фактично віддати багато території, яку контролює Україна», – зауважив Столтенберг.

Крім того, Путін і далі вимагає, щоб Україна відмовилася від права визначати свій власний шлях та стати членом Альянсу.

Генсек НАТО запевнив, що під час саміту у Вашингтоні Альянс ухвалить «сильний» пакет допомоги для Києва. Він передбачає створення нового командування НАТО по Україні, нові фінансові зобов’язання, нові оголошення про надання військової допомоги із підписанням двосторонніх безпекових угод, із подальшим поглибленням оперативної сумісності Збройних сил України із силами Альянсу.

Нагадаємо, що виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що його країна планує запропонувати розпочати мирні переговори між Росією та Україною на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні.

До слова, російський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України, зазначають американські аналітики.