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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Скандал з Віктором Павликом. Що найбільше непокоїть у цій ситуації

glavcom.ua
Київські правоохоронці вилучили у співака Віктора Павлика спецперепустку на проїзд
колаж: glavcom.ua

Яким чином цивільні особи отримали спецперепустки для пересування стратегічним об'єктом?

Читали вже про скандал з Павликом і Павликовою жінкою Реп'яховою? Та розмістила в Інстаграм відео, де вони обоє хваляться спецперепустками, як їдуть через Південний міст (закритий для цивільних з 22.06.22 – можна тільки швидким і решті служб, громадському транспорту, транзитникам і власне власникам спецперепусток).

***

«– Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх, можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі романтичні подарунки.

– Ти така гарна у мене, зая. Це тобі перепустка в подарунок».

Відео Реп'яхова видалила (хоча його встигли зберегти й поширити). Але реакція вражає:

«Я не права. Я помилилася. Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту Stories».

Павлик взагалі мовчить.

До них обох так і не доперло, а що ж не так, де вони налажали. Вони щиро не розуміють обоє, що проблема не у «викласти відео». І не у «жарті»(?!). А власне в тому, що співак і жінка співака, абсолютно цивільні особи, отримали спецперепустки для пересування стратегічним об'єктом. Купили, подарували, обміняли – не важливо. Важливий сам факт.

І от саме це – проблема.

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Джерело
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Теги: Віктор Павлик співак жінка поліція скандал

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