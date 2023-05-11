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Польща розслідує участь ексканцлера Німеччини у підготовці РФ до війни з Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща розслідує участь ексканцлера Німеччини у підготовці РФ до війни з Україною
колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер
фото з відкритих джерел

Прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера

Національна прокуратура Польщі розслідує можливу участь колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера у підготовці Росією повномасштабного вторгнення в Україну. Про це з посиланням на власні джерела інформує RMF24.

Як зазначається, Національна прокуратура РП отримала повідомлення про ймовірне скоєння Шредером злочину, яке включено до розслідування щодо російської агресії, що веде Мазовецький відділ з питань організованої злочинності та корупції у Варшаві.

Згідно з отриманими документами, колишній німецький політик міг використати свою позицію в російському енергетичному секторі для здійснення подальшого тиску на країни ЄС та Україну. Як зазначається, слідчі також оцінюють, яку роль Шредер міг відіграти у підготовці до агресії РФ проти України.

Як підкреслюється у заяві до прокуратури, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шредер не відмежувався від кремля і продовжував обіймати посади в російських енергетичних компаніях. А декілька днів тому він був на заході в посольстві Росії з нагоди дня перемоги СРСР у війні з Німеччиною в 1945 році.

Зазначається, що польські слідчі здійснюють провадження у справі російської агресії за погодженням з українською стороною. Вони вже опитали майже 2 тис. свідків. Польські прокурори документували в Україні зруйновані будівлі, зокрема із застосуванням 3D-сканерів.

Нагадаємо, ексканцлер Німеччини на 9 травня відвідав вечірку в російському посольстві.

Раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився розривати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним. Також експосадовець заявив, що не вірить, що війну можна закінчити військовим шляхом. Він переконаний, що зупинити війну можна тільки через переговори.

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Теги: прокуратура прокурор розслідування переговори

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