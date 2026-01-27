Скандал із вилученням чотирьох дітей в Ірпені: соцслужби та батьки дійшли згоди

Волонтери обіцяють відремонтувати один із будинків родини, щоб ближче до літа сім'я могла повернутися у власне житло

Історія про резонансне вилучення чотирьох дітей у родини з Ірпеня отримала проміжний фінал. Соціальні служби відкликали судовий позов про позбавлення батьківських прав, а родина погодилася на співпрацю з фахівцями. Про це повідомила депутатка Ірпінської міської ради Михайлина Скорик, інформує «Главком».

За словами депутатки, волонтери, які ремонтують будинок багатодітної родини на вулиці Личака, отримали кошти від одного із соціальних фондів Ірпеня на оренду квартири на чотири місяці, у це житло вже на цьому тижні батьки зможуть забрати дітей.

Також Скорик повідомила, що волонтери обіцяють відремонтувати один із будинків родини, щоб ближче до літа сім'я могла повернутися у власне житло.

«В Ірпені розраховують, що така комплексна підтримка допоможе родині адаптуватися достатньо, щоб діти більше не стикалися з тими труднощами, які мали попередні кілька років», – зазначила депутатка.

Депутатка підкреслила, що попри початковий скандал, у підсумку родина, фонди, соцслужби та волонтери змогли знайти спільну мову та напрацювати загальний план дій. На думку Скорик, цей випадок має стати уроком для всіх структур: важливо навчитися такої взаємодії без зайвої публічності та гучних конфліктів, які передусім шкодять інтересам дітей.

Нагадаємо, історія родини Дуліч, у якої вилучили чотирьох дітей віком від дев'яти до 17 років, викликала бурхливу реакцію в суспільстві через суперечливу інформацію про причини інциденту. Спочатку в соцмережах поширилася інформація, що дітей відібрали після того, як у будинок родини влучив російський дрон. Внаслідок пожежі будівля стала непридатною для життя, а інший будинок сім'ї потребував капітального ремонту. Засновниця фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук заявила, що дітей вилучили через «соціальну бідність». За її словами, причиною стало те, що у батьків просто не було грошей на ремонт оселі після окупації. У Службі у справах дітей та сім’ї Ірпеня заперечили вилучення «через бідність». Там заявили, що цей крок став крайнім заходом після року марних спроб допомогти родині налагодити побут та умови для дітей. Сама мати дітей, Катерина Дуліч, від початку була налаштована на возз’єднання родини та розглядала варіант оренди житла як тимчасовий вихід. У підсумку, попри публічний скандал, соцслужбам, волонтерам та батькам вдалося напрацювати спільний план дій.