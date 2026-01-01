Головна Київ Новини
Стало відомо, скільки немовлят народилося у Києві в першу ніч 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Стало відомо, скільки немовлят народилося у Києві в першу ніч 2026 року
Загалом за добу у Києві народилося 38 немовлят
фото з відкритих джерел

Найперше немовля народилося о 00:01 в Київському міському пологовому будинку №1

У новорічну ніч, з 31 грудня 2025 року на 1 січня 2026 року, у медичних закладах Києва народилися 12 малюків. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на Департамент охорони здоров'я, інформує «Главком».

Цьогоріч статистика новорічної ночі виявилася ідеально збалансованою: на світ з’явилися шість дівчаток та шість хлопчиків.

Найперше немовля народилося о 00:01 в Київському міському пологовому будинку №1. Це хлопчик вагою – 3140 грамів, зростом 53 см.

Найбільше немовлят – семеро, народилися у Перинатальному центрі. Це – чотири хлопчики та три дівчинки.

«Загалом за добу у Києві народилося 38 немовлят: 17 хлопчиків та 21 дівчинка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії коефіцієнт народжуваності в Україні становить 0,9 дитини на одну жінку. Це є найнижчим показником для  нашої країни. Міжнародний показник відтворення населення становить 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку, а в країнах ЄС такий показник у середньому сягає 1,5. До початку повномасштабної війни коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,16, а зараз – впав до антирекордного показника.

Раніше «Главком» повідомляв, з посиланням на звіт Міністерства юстиції, що у 2024 році смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність. Торік було зафіксовано 495,09 тис. смертей і лише 176,78 тис. народжень.

