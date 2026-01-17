Головна Світ Соціум
МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС для ремонту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС для ремонту
фото: АР

Україна і Росія погодились на локальне перемир'я для ремонту біля ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило досягнення згоди між Україною та Росією щодо локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт на лінії електропередач, яка живить Запорізьку атомну електростанцію. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає «Главком».

За словами Гроссі, домовленість дозволить розпочати ремонт останньої резервної лінії електропередач 330 кВ, пошкодженої внаслідок обстрілу 2 січня.

Відключення цієї лінії залишило Запорізьку атомну електростанцію залежною лише від однієї діючої магістральної лінії електропередач напругою 750 кВ. Очікується, що технічні фахівці оператора української енергомережі розпочнуть ремонт у найближчі дні.

Команда МАГАТЕ вже вирушила з Відня до району виконання робіт, щоб здійснювати нагляд за процесом ремонту.

«МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС та запобігання ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове припинення вогню вже четверте, про яке ми домовилися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати», – заявив Гроссі.

Як повідомлялось, у ніч на 3 січня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йдеться про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ. 

Теги: ремонт МАГАТЕ Запорізька АЕС

