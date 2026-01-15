Енергокриза в Україні. Освітня омбудсменка пояснила, як школи закриватимуть борги за січень

Уразі оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетичній системі України, оптимальним рішенням є введення канікул до кінця січня в громадах, де ситуація критична

Омбудсменка зазначила, що у зв'язку з нестабільним електропостачанням та зв'язком дистанційне навчання виявляється неефективним

Освітня омбудсменка Надія Лещик повідомила, що у разі оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетичній системі України, оптимальним рішенням є введення канікул до кінця січня в громадах, де ситуація критична. За її словами, можна перенести навчання на весняні канікули або продовжити його в червні 2026 року. Це дозволить провести уроки при стабільному електропостачанні та комфортному температурному режимі, пише «Главком».

Лещик також пояснила, що в умовах нестабільного електропостачання та зв'язку неможливо забезпечити доступ до освіти всіх учнів під час дистанційного навчання.

«Педагоги також мають труднощі з організацією дистанційних уроків. Примус до педагогів сидіти в холодних школах не забезпечує якісне навчання. Таке навчання не є ефективним і вже призводить до освітніх втрат. Педагоги, залучені до чергувань у пунктах незламності або укриттях, не можуть повноцінно готуватися та проводити онлайн-заняття. Перенесення занять на березень або червень 2026 року дозволить провести навчання у світловий день із кращим температурним режимом», – зазначила вона.

Освітня омбудсменка також зазначила, що у школах, де є опалення та укриття, можна організувати пришкільні табори для дітей з декількох закладів освіти. Такий підхід є аналогом літніх таборів і вже знайомий освітянам. В умовах, коли школа для деяких учнів є єдиним місцем з опаленням та гарячою їжею, це дозволить забезпечити не тільки освітній процес, а й соціалізацію та підтримку дітей.

«Або організувати активності (гуртки, секції) та надання консультацій з окремих предметів. За можливості також організувати гаряче харчування, продукти ж закуплено. Важливо в цій ситуації дати реальну автономію закладам освіти, реально оцінювати ситуацію та приймати рішення, брати на себе відповідальність», – продовжила Лещик.

Варто зазначити, що енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

У Києві Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення не поширюється на дитячі садки. МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року – залежно від безпекової ситуації в регіоні.