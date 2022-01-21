Скандал у муніципальній охороні Києва: в організації працює колишній бойовик «ЛНР»?

Депутати Київської міської ради вже відреагували на скандал

У муніципальній охороні Києва нібито працює колишній бойовик «ЛНР» Віллі Переходенко. Про скандальний факт повідомив прессекретар волонтерської спільноти Inform Napalm Михайло Макарук у Fаcebook.

Він наголосив, що згаданий найманець навіть внесений у базу «Миротворець».

Чоловік уродженець окупованого Росією Луганська, йому 52 роки. До початку грудня 2016 року він воював проти України у лавах другої мотосрілецького батальйону окупантів терористичної «ЛНР», будучи старшим механіком-водієм.

Як стверджує Макарук, у муніципальну охорону української столиці Переходенка нібито влаштував Андрій Крищенко, колишній очільник поліції Києва, а нині – заступник голови КМДА.

«Вибачте, всьому є межа, але щоб сепарня ходила по Києву і типу захищала нас – це вже перебір. Можливо, це буде цікаво депутатам: Віктору Кононенку, Зої Ярош, Дмитру Білоцерковцю та, може, і сам Віталій Кличко зверне увагу»,– обурився Макарук.

Під дописом Макарука одразу відписалися депутати Київської міської ради. Так, Віктор Кононенко зазначив, що знає Крищенка як патріота з літа 2014 року, коли того призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Словянської райдержадміністрації.

«Крищенка знаю з 2014 року, з моменту призначення керівником ВЦА Слов‘янська. Точно не сєпар. Хлопців з Мунварти знаю менше, але поважаю також не менше і вважаю їх побратимами, з якими, переконаний, буду боронити країну в одному окопі. Регулярно чую позиції обох сторін. Не «влажу» з названих вище причин. Не розумію, чому не можуть сісти, поговорити і визначити спільні позиції», – написав Кононенко.

Тим часом Зоя Ярош пообіцяла відправити депутатське звернення з приводу підозрілого кадра у лавах муніципальної охорони.

Також у коментарях один із представників муніципальної охорони Артем Романов зазначив, що після розголосу керівник комунального підприємства Сергій Чернишев нібито приїхав серед ночі на робоче місце і забрав особисту справу Переходенка з відділу кадрів.

Нагадаємо, у квітні Київрада вирішила реорганізувати «Муніципальну охорону».

До слова, Служба безпеки України заявила про викриття протиправної діяльності у столичному комунальному підприємстві «Муніципальна охорона». Протягом 2019–2020 років дії чиновників завдали міському бюджету Києва збитків на 4,6 млн грн.

Нагадаємо, у грудні 2020 року рішенням Київради було створено Департамент муніципальної безпеки Київської міської держдаміністрації. Департамент координує роботу двох комунальних підприємств – «Київської аварійно-рятувальної служби» та «Муніципальної охорони», загальна чисельність особового складу яких понад 650 осіб.