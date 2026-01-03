Головна Світ Соціум
Reuters: Китай придумав нові податки для стимулювання народжуваності

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Reuters: Китай придумав нові податки для стимулювання народжуваності
Китай хоче популяризувати «позитивне ставлення до шлюбу та дітонародження» серед молоді

Пекін продовжує радикально переглядати свою внутрішню політику, намагаючись зупинити стійке скорочення населення. Як повідомляє Reuters, з 1 січня 2026 року в країні змінився податковий режим для засобів контрацепції: влада офіційно припинила дію пільги, яка звільняла ці товари від оподаткування протягом останніх 30 років. Відтепер презервативи та протизаплідні пігулки підпадають під загальну ставку податку на додану вартість у розмірі 13%, що фактично робить їх дорожчими для споживачів. Про це пише «Главком».

Таке рішення стало відповіддю на тривожні демографічні показники. У 2024 році чисельність населення Китаю скоротилася третій рік поспіль, і експерти прогнозують подальше погіршення ситуації. Зниження народжуваності є однією з найсерйозніших загроз для другої за величиною економіки світу, тому керівництво країни намагається створити умови, які б стимулювали молодь створювати сім'ї. Зокрема, на останній Центральній економічній робочій конференції вище керівництво КНР підтвердило намір активно популяризувати «позитивне ставлення до шлюбу та дітонародження».

Ці заходи доповнюють стратегію, розпочату минулого року, коли уряд звільнив субсидії на догляд за дітьми від податків та запровадив щорічну фінансову допомогу родинам. Крім фінансових інструментів, влада залучає і освітній сектор, закликаючи навчальні заклади впроваджувати «освіту любові» для формування сімейних цінностей у підлітків.

Попри зусилля Пекіна, фахівці зазначають, що падіння народжуваності має глибокі причини: від наслідків багаторічної політики «однієї дитини» до сучасної економічної нестабільності. Висока вартість освіти, проблеми на ринку праці та загальне сповільнення економіки залишаються головними бар'єрами, які стримують китайську молодь від народження дітей, навіть попри скасування пільг на контрацепцію чи запровадження нових субсидій.

Як відомо, у китайських соціальних мережах набув поширення новий і водночас суперечливий тренд: відеоролики, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких літні самотні жінки зі сльозами на очах розповідають про свій смуток через відсутність сім’ї та дітей. Цей контент став улюбленою зброєю китайських батьків у спробах переконати своїх дорослих дітей вступити в шлюб. 

Хоча всі подібні ролики мають маркування Generated by AI, старше покоління активно поширює їх у месенджерах. На думку прихильників такого контенту, ці відео є «важливим освітнім інструментом для молодих людей», які не усвідомлюють наслідків самотності в майбутньому. Батьків не бентежить штучне походження контенту – для них головним є зміст, що резонує з їхніми консервативними поглядами.

До слова, Пекін оголосив про нові правила інтернет-цензури, які забороняють обмін «непристойним» контентом у приватних онлайн-повідомленнях. Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року. 

За заявою влади КНР, зміни покликані «закрити регуляторні прогалини» та забезпечити «чисте онлайн-середовище» без порнографії. Нові норми можуть поширюватися навіть на добровільний обмін інтимними матеріалами між дорослими користувачами.

